Kanton Aargau macht sonntags Corona-Pause – und stellt keine Covidcodes aus

Nun ist offiziell bestätigt, warum es im Fall der Aargauer Lehrerin Monika Stiller mehrere Tage dauerte, bis ihr an Covid-19 erkrankter Sohn über die SwissCovid-App die möglicherweise betroffenen User warnen konnte: Eine Sprecherin der kantonalen Verwaltung hat am Mittwoch gegenüber watson bestätigt, dass die zuständige Aargauer Gesundheitsbehörde sonntags jeweils keine Covidcodes ausstellt.

Gemäss Frau Stiller erwähnte der Mitarbeiter des Contact-Tracing-Teams, dass man den Covidcode von einer Dienststelle erhalte, die am Sonntag nicht besetzt sei.

Entsprechende Hinweise hatte es bereits von der betroffenen Kantonsschullehrerin gegeben, die am Montag begann, über den Covid-19-Fall in ihrer Familie zu twittern.

Der 18-jährige Sohnes hatte sich am vergangenen Freitag testen lassen und am Samstag das Resultat erhalten. So dauerte es dann bis Montag, bis der Covidcode verfügbar war.

Zum Conact-Tracing und dem Ausstellen von Covidcodes erklärte die stellvertretende Kommunikationschefin: