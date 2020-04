Kanton Aargau gibt 150 Millionen Franken für Unternehmen frei – nicht alles à fonds perdu

Vor vier Wochen kündigte Finanzdirektor Markus Dieth an, der Kanton schnüre ein umfangreiches Hilfspaket zur Unterstützung von Aargauer Unternehmen in der Coronakrise. Nach den grossen Überschüssen der letzten drei Jahre stehen dafür insgesamt 300 Millionen Franken zur Verfügung, die derzeit in der Ausgleichsreserve des Kantons liegen. An einer Medienkonferenz am Donnerstagnachmittag gab Dieth nun bekannt, wie die Mittel eingesetzt werden sollen.

In einer ersten Tranche stehen 150 Millionen Franken zur Verfügung - die Finanzkommission des Grossen Rats hat den Regierungsrat ermächtigt, diese Summe auszugeben. "Je nach Bedarf und Entwicklung werden dann in einer zweiten Phase die restlichen 150 Millionen Franken eingesetzt", sagte der Finanzdirektor. Es sei möglich, dass aufgrund der ersten Erfahrungen bei der Umsetzung des kantonalen Massnahmenpakets Anpassungen notwendig sein werden; insbesondere auch im Zusammenhang mit weiteren Beschlüssen des Bundesrats zur Unterstützung von Wirtschaft und Selbstständigerwerbenden.

Sofortzahlungen, Kreditgarantien, Härtefall-Leistungen - aber nicht alles à fonds perdu

Das kantonale Massnahmenpaket umfasst Sofortzahlungen, Kreditausfallgarantien und Härtefall-Leistungen, wie Dieth ausführte. Kurt Schmid, der Präsident des Aargauischen Gewerbeverbandes, hatte letzte Woche gefordert, die 300 Millionen müssten als Beiträge à fonds perdu an die Unternehmen gehen. Kredite würden nur zu einer weiteren Verschuldung von KMU führen, deshalb seien Beiträge nötig, die nicht zurückbezahlt werden müssten. Diesen Wunsch des Gewerbepräsidenten erfüllt der Regierungsrat nicht - das Hilfspaket ist aufgeteilt in drei Kategorien.