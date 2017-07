Aargauer nutzen Auto häufiger

Damit liegt der Aargau bei der Autonutzung über dem Schweizer Durchschnitt, beim Anteil des Fuss- und Radverkehrs und des öffentlichen Verkehrs etwas darunter. Gerade in den Zentren trägt oft der sogenannte Quellverkehr – also die «hausgemachte» Mobilität von Einheimischen, die sich innerhalb der Stadt bewegen, am meisten zur Verkehrsüberlastung bei. Grünen-Grossrat Wittwer fordert, ebendieser Quellverkehr müsse künftig vermehrt auf Fuss- und Radwegen bewältigt werden. Auch die zunehmende Mobilität aufgrund des Bevölkerungswachstums müsse durch öffentlichen Verkehr, Fussverkehr sowie Veloschnell- und Velolangsamverkehr aufgenommen werden.

Die Grünen fordern für das ganze Kantonsgebiet bessere, durchlässigere und sicherere Verbindungen für Velofahrer. So seien zum Beispiel die Fahrradverbindungen zwischen Brugg und Baden und die Anbindung ans Untere Aaretal nicht zeitgemäss und als direkte Verbindungen nicht einmal suboptimal. «Hier kann mit relativ kleinem Aufwand viel erreicht werden», findet Wittwer.

In der kantonalen Mobilitätsstrategie ist vorgesehen, die Infrastrukturen für den Radverkehr «zu und an allen Bahn- und Bushaltestellen mit hohem Publikumsaufkommen» auszubauen. Damit soll es für Pendler attraktiver werden, mehr Etappen oder gleich den ganzen Weg mit dem Rad zurückzulegen.

Velobahn von Zürich nach Baden?

In der Region Baden gibt es weitergehende Forderungen, was die Infrastruktur für Velopendler betrifft. Ende 2016 lancierte Pro Velo Baden die Idee einer Velobahn im Limmattal von Zürich nach Baden. Diese sollte wie eine Autobahn funktionieren: breite Fahrbahn, Überholspuren, keine Rechtsvortritte, kaum Steigung und im Winter schnell vom Schnee geräumt. «Es gibt viele Velofahrer und Pendler in der Region. Wird die Route gebaut, wird sie auch genutzt», sagte Hubert Kirrmann, Präsident von Pro Velo Baden.

Eine solche Schnellroute für Radfahrer muss mindestens 4,8 Meter breit sein. So können in beiden Richtungen zwei Velos nebeneinander fahren und verschieden schnelle Fahrer, zum Beispiel auf E-Bikes oder normalen Velos, kommen gut aneinander vorbei. Vorbild könnte der «Velohighway» (Bild) zwischen Luzern und Kriens sein. Dieser ist zwei Kilometer lang und verläuft auf dem ehemaligen Trassee der Zentralbahn.

Kanton sagte Gespräch ab

Im Januar wollte der Verein die Idee mit Vertretern der kantonalen Fachstelle Rad- und Fussverkehr diskutieren. Doch so weit kam es nicht: «Der Kanton hat die geplante Besprechung abgesagt», bedauert Hubert Kirrmann, Präsident von Pro Velo Baden. Begründet habe die Fachstelle dies mit Sparmassnahmen und fehlenden Mitteln für solche Velobahnen. Seither habe kein weiteres Gespräch stattgefunden, offenbar sei das Interesse an Velobahnen beim Kanton gering.

Giovanni Leardini, Sprecher des Departements Bau, Verkehr und Umwelt, bestätigt auf Anfrage, dass die Besprechung abgesagt worden sei. «Die kantonale Haltung war nicht reif für dieses Gespräch», begründet er. Grundsätzlich stehe der Kanton der Idee von Velobahnen positiv gegenüber. Dies zeige sich unter anderem in den Agglomerationsprogrammen der dritten Generation für das Limmattal und den Ostaargau. «Die Schaffung der nötigen Grundlagen braucht aber ihre Zeit», hält der Sprecher fest.

Leardini erklärt, beim Bau von Velobahnen im Rahmen der heutigen Gesetzgebung würden vor allem die Gemeinden stark finanziell belastet. Zwar würden schon heute Beiträge aus der Strassenkasse an den Bau der kantonalen Radrouten geleistet. «Eine vollständige Finanzierung von Velobahnen aus der Strassenkasse ist heute im Innerortsbereich aber nicht möglich», sagt Leardini.

Vorstoss für Velobahnen hängig

Pro Velo Baden hat die Idee einer Velobahn nach Zürich vorerst auf Eis gelegt. «Wir haben uns entschieden, unsere Bemühungen vorerst auf die Stadt Baden zu konzentrieren», sagt Kirrmann. Dort ist im Einwohnerrat schon ein Vorstoss zu diesem Thema hängig. Das Team Baden, die Partei von Stadtammann Geri Müller, fordert neue Velo-Schnellstrassen, konkret von Neuenhof bis Obersiggenthal, von Wettingen bis Gebenstorf und von Ehrendingen bis Mellingen. «Wir unterstützen diese Forderungen», sagt der ProVelo-Präsident, der allerdings skeptisch ist, ob sich die Pläne realisieren lassen. «Sobald ein Projekt über Gemeindegrenzen hinaus verläuft, kann es kompliziert werden.»

Ganz sicher realisiert wird das neueste Projekt für die Radfahrer in der Region: An der Badenfahrt, die am 18. August beginnt, betreibt Pro Velo Baden eine eigene Velostation auf dem Lindenhofplatz. «Die ist für alle gratis, wir hoffen natürlich, dass möglichst viele Festbesucher mit dem Velo kommen und unser Angebot nutzen», sagt Kirrmann.