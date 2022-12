Kanton Aargau Bei einer zweistündigen Verkehrskontrolle erwischt die Polizei sieben fahruntüchtige Autofahrer Bei einer Kontrolle auf der Autobahn A1 in der Überdachung Neuenhof wurden sieben Personen vorläufig aus dem Verkehr gezogen – sie hatten zu viel Alkohol oder Drogen konsumiert.

Die Vorweihnachtsstimmung bei der Kantonspolizei Aargau wurde am 18. Dezember arg gedämpft, wie es in einer Mitteilung heisst. Grund dafür sei die «Erfolgsquote» bei einer Verkehrskontrolle in der Überdachung Neuenhof auf der Autobahn A1. Während knapp zwei Stunden wurde in Fahrtrichtung Bern der Verkehr kontrolliert.

Das Ergebnis sei «alarmierend», wie die Kapo schreibt: 28 Fahrzeuge wurden genauer unter die Lupe genommen und jeder vierte Lenker war mit zu viel Alkohol am Steuer oder unter Drogeneinfluss unterwegs. Die Atemalkoholwerte variierten von 0.34 bis 0.52 mg/L. Bezüglich des Verdachts des Führens eines Autos unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss wurde eine Blut- und Urinprobe durch die zuständige Staatsanwaltschaft angeordnet.

Zwei Frauen und fünf Männern im Alter zwischen 20 und 47 Jahren wurde der Führerausweis vorläufig aberkannt. Die Kantonspolizei Aargau appelliert an die Verkehrsteilnehmer, das Fahrzeug im Zweifel stehenzulassen. Ein Taxi oder ein ÖV-Ticket seien weitaus günstiger, als die Busse und die Kosten einer Anzeige. (bey)