«Kann ich getestet werden?» Aargauer Ärzte beantworten Fragen zum Coronavirus

Seit die ersten Fälle von Coronavirus-Infektionen im Aargau aufgetreten sind, glühen die Telefonleitungen bei den Spitälern und Beratungsstellen. Die Fragen ändern sich im Laufe der Epidemie. Christoph Fux, Chefarzt Infektiologie und Spitalhygiene am Kantonsspital Aarau, und Martin Purtak, Assistenzarzt in der Inneren Medizin am KSA, haben für die AZ eine Auswahl der aktuellsten Fragen zusammengestellt.

Mein Partner hat einen Abstrich auf das neue Coronavirus erhalten, der positiv ausfiel. Momentan habe ich keine Beschwerden. Warum sollte ich nicht ebenso einen Abstrich erhalten?

Nach Kontakt mit Ihrem Partner kann die Infektion innert 14 Tagen auftreten. Machen Sie ohne Symptome einen Abstrich, ist der Test sehr wahrscheinlich negativ, kann aber bereits am nächsten Tag positiv sein. Sie müssten sich also täglich testen lassen, was eine Ressourcenverschwendung wäre. Den Abstrich für das neue Coronavirus erhalten aktuell nur jene, die Beschwerden der Atemwege wie Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit aber auch Fieber sowie Kopf- und Muskelschmerzen aufweisen. Da Sie mit einer bestätigten, infizierten Person engen Kontakt hatten, bleiben Sie während zehn Tagen zu Hause in Quarantäne und beobachten, ob sich zuvor genannte Krankheitssymptome entwickeln. Die 10 Tage beginnen ab dem Zeitpunkt der Isolation Ihres Partners. Werden Sie selber krank, beginnt für Sie eine 10-tägige Isolationszeit.

In unserem Betrieb ist ein positiver Fall des Coronavirus aufgetreten. Ich hatte keinen engen Kontakt und habe aktuell auch keine Beschwerden. Was muss ich beachten?

Sofern Sie keine Beschwerden haben und der Kontakt zur positiv getesteten Person nicht eng (weniger als 2 Meter und über 15 Minuten) war, gelten die üblichen Hygiene- und Verhaltensempfehlungen: Abstand halten, Hände gründlich waschen, Händeschütteln vermeiden.

Ich habe etwas Halsschmerzen und trockenen Reizhusten. Kann ich auf das Coronavirus getestet werden?

Sofern Sie nicht in einer Gesundheitseinrichtung tätig sind und keine Risikofaktoren haben, wird aktuell kein Abstrich durchgeführt. Sie bleiben stattdessen freiwillig in der sogenannten Selbstisolation zu Hase und meiden soweit wie möglich Kontakt zu anderen Menschen, selbst mit jenen, die im eigenen Haushalt leben. Wir erwarten, dass das BAG in den nächsten Tagen die Testindikation ausweiten wird auf alle symptomatischen Patienten.