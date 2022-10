Kandidatur Benjamin Giezendanner will für die SVP in den Ständerat – Martina Bircher verzichtet auf eine Kandidatur Nach dem Rücktritt von Hansjörg Knecht kandidiert Gewerbepräsident und Nationalrat Benjamin Giezendanner für den frei werdenden Sitz im Ständerat. Die ebenfalls als Kandidatin gehandelte Nationalrätin Martina Bircher verzichtet und unterstützt Giezendanner.

SVP-Nationalrat Benjamin Giezendanner will in den Ständerat – SVP-Nationalrätin Martina Bircher verzichtet auf eine Kandidatur. Claudio Thoma/Keystone

Er würde sich «sehr wohlfühlen im Ständerat», sagte Benjamin Giezendanner vor zwei Monaten gegenüber der AZ. Definitiv wollte er sich damals aber noch nicht für eine Kandidatur entscheiden, dagegen sprachen sein berufliches Engagement im eigenen Transportunternehmen und seine Familie und Firma. Doch nun hat sich Giezendanner entschieden, für den Sitz zu kandidieren, der nach dem Verzicht von SVP-Ständerat Hansjörg Knecht im Stöckli frei wird.

Als amtierender kantonaler Gewerbeverbandspräsident und ehemaliger Grossratspräsident kennt Benjamin Giezendanner den Aargau mit seinen regionalen Unterschieden sehr gut. «Er steht seinem Heimatkanton mindestens so loyal gegenüber wie gegenüber seiner Partei», heisst es in einer Mitteilung zur Kandidatur.

Giezendanner möchte in die Verkehrs- und Energiekommission

Den aus Rothrist stammenden Unternehmer reizt an der kleinen Kammer, dass man im kleineren Kreis schneller eine Kompromissfindung zwischen den Landesregionen sowie über Partei- und Sprachgrenzen erwirken kann. Ausserdem erlaubt es die Kantonskammer, dass Mitglieder in drei bis vier Kommissionen Einsitz nehmen können und vertiefte Kenntnisse über die meisten Geschäfte erlangt werden können.

«Selbstverständlich möchte Benjamin Giezendanner als internationaler Transportunternehmer weiterhin in der Verkehrskommission tätig sein und strebt den Einsitz in die für den Kanton Aargau wichtige Energiekommission an», heisst es in der Mitteilung weiter.

Martina Bircher verzichtet und unterstützt Giezendanner-Kandidatur

Ebenfalls als mögliche Kandidatin gehandelt wurde Martina Bircher, doch die 38-jähriger Aarburgerin winkt ab:

«Ich werde nicht für den Ständerat kandidieren, sondern möchte mich weiterhin als Nationalrätin und Vizeammann von Aarburg engagieren.»

Diese Kombination aus parlamentarischer Arbeit und Exekutive passe für sie in der momentanen Situation sehr gut. Bircher ergänzt: «Wenn auch Benjamin Giezendanner abgesagt hätte, hätte ich mir eine Kandidatur im Interesse der Partei überlegt, schliesslich geht es darum, den SVP-Sitz zu verteidigen.»

Anfang Juli hatte Hansjörg Knecht bekannt gegeben, dass er 2023 nicht für eine zweite Amtszeit im Ständerat kandidieren werde. Danach sagten mehrere prominente SVP-Exponenten aus dem Aargau ab: Nationalrat und Kantonalpräsident Andreas Glarner, die beiden Regierungsräte Alex Hürzeler und Jean-Pierre Gallati, der ehemalige Parteipräsident Thomas Burgherr. Dass sich nun Giezendanner zur Verfügung stellt, freut Martina Bircher sehr. «Benjamin ist ein hervorragender Kandidat, er hat meine volle Unterstützung und ich bin überzeugt, dass wir mit ihm den Sitz im Ständerat halten werden.»

Bircher sieht Giezendanners fehlende Erfahrung nicht als Nachteil

Dass Giezendanner erst drei Jahre im Nationalrat sitze, müsse kein Nachteil sein. «Bei seiner Konkurrenz ist das ja nicht anders», sagt Bircher – tatsächlich sind die bisher nominierten Nationalrätinnen Gabriela Suter (SP) und Lilian Studer (EVP) auch nicht länger in Bundesbern. Bircher findet, Erfahrung sei in der Politik ein wichtiger Faktor, aber nicht der einzige: «Wer weniger lang dabei ist, geht vielleicht offener und unvoreingenommener an Themen und Geschäfte heran.»

Termin für die Ständerats-Nomination bei der SVP ist im kommenden Januar, angesichts der heutigen Ausgangslage scheint klar, dass Benjamin Giezendanner dann offiziell auf den Schild gehoben wird. Bereits nominiert für die Ständeratswahlen sind SP-Nationalrätin Gabriela Suter und EVP-Nationalrätin Lilian Studer.

Die FDP wird sicher mit ihrem bisherigen Ständerat Thierry Burkart antreten. Am Freitagabend nominiert die GLP Aargau ihre Ständeratskandidatur, bei den Grünen gilt Nationalratspräsidentin Irène Kälin als Favoritin, bei der Mitte ist eine Findungskommission daran, Kandidaturen zu prüfen.