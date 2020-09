Kampfjets, Wolf, Schulpflege: Testen Sie Ihr Wissen über die Abstimmungs-Vorlagen – und gewinnen Sie

Zeigen Sie uns, wie gut Sie über die Abstimmung vom 27. September Bescheid wissen Wir starten mit der Begrenzungsinitiative. Von wem stammt sie? Um welches Abkommen mit der EU geht es primär bei der Abstimmung über die Begrenzungsinitiative? Wie hoch war die Nettozuwanderung (Differenz zwischen Ein- und Auswanderungen) aus der EU in die Schweiz letztes Jahr? Wie viele Personen aus EU-Staaten sind seit der Einführung der Personenfreizügigkeit (2007) in die Schweiz zugewandert? Welche der folgenden Abkommen treten bei einer Kündigung der Personenfreizügigkeit mit der EU innerhalb von sechs Monaten als Folge der sogenannten Guillotine-Klausel automatisch ausser Kraft? Wie viel Prozent aller Warenexporte aus der Schweiz gingen 2019 in den EU-Raum? Wie lautet der offizielle Kurz-Titel der Volksinitiative "Für eine massvolle Zuwanderung"? Kommen wir zum Jagdgesetz. Warum wurde es hauptsächlich revidiert? Wer hat das Referendum gegen das Jagdgesetz ergriffen? Wie viele (wilde) Wölfe lebten Ende 2019 in der Schweiz? Was ist neu im Vergleich zum geltenden Jagdgesetz? Wie viele Schafe und Ziegen haben Wölfe seit 2009 jährlich gerissen? Welche der folgenden Parteien bzw. Organisationen haben eine Ja-Parole zum Jagdgesetz beschlossen? Nächstes Thema: der Vaterschaftsurlaub. Die Vorlage, die uns dabei vorgelegt wird, ist ...? Wie viele Wochen Vaterschaftsurlaub forderte die ursprüngliche Volksinitiative, die zugunsten des Gegenvorschlags zurückgezogen wurde? Wie soll der Vaterschaftsurlaub finanziert werden? Wie hoch ist aktuell der gesetzliche Anspruch auf Urlaub für Väter (Arbeitnehmer) bei der Geburt ihres Kindes? Wer hat das Referendum gegen den Vaterschaftsurlaub ergriffen? Jetzt heben wir ab – es geht um die Kampfjets: Der entsprechende Bundesbeschluss sieht eine finanzielle Obergrenze für die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge vor. Wie viele Franken beträgt diese Obergrenze? Aus welchen Flugzeugtypen besteht die aktuelle Flotte der Schweizer Luftwaffe? Für wie viel Prozent des Kaufpreises muss der Hersteller, der die neuen Kampfflugzeuge liefern wird, Aufträge in der Schweiz vergeben? Die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge fällt in das Dossier des VBS. Wer leitet aktuell das Verteidigungsdepartement (VBS)? Wie viel Prozent der gesamten Bundesausgaben vom letzten Jahr entfielen auf die Armee? Wird am 27. September schon über den Typ des neuen Kampfflugzeugs entschieden? Kommen wir zur letzten nationalen Vorlage – dem höheren Kinderabzug: Wieviel beträgt im Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer neu der allgemeine Kinderabzug? Wer hat gegen dieses Gesetz das Referendum ergriffen? Wieviel beträgt im Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer neu der Kinderabzug im Falle einer Betreuung durch Dritte? Die Erhöhung des Kinderabzugs führt vorerst zu jährlichen Steuerausfällen. Auf wie hoch wurden diese geschätzt? Wie gross ist geschätzt der Anteil an Familien in der Schweiz, die Bundessteuern bezahlen und somit überhaupt einen Kinderabzug machen können? Nun zu den Aargauer Vorlagen, zuerst zur Abschaffung der Schulpflege. Die Mitglieder der Schulpflege in einer Gemeinde... Nach einer Abschaffung der Schulpflege werden deren Aufgaben erfüllt durch... Die Schulpflegen sind in erster Linie zuständig für... Das neue Schulgesetz erlaubt die Delegation von personalrechtlichen Entscheiden... Fast fertig! Wir sind bei der letzten Vorlage. Warum wird über das kantonale Energiegesetz abgestimmt? Was verlangt das neue Energiegesetz betreffend Ölheizungen? Das neue Energiegesetz verlangt, dass beim Heizungsersatz neu ein bestimmter Anteil des Energiebedarfs mit erneuerbarer Energie gedeckt werden muss. Wie hoch beträgt dieser Anteil? Mit dem kantonalen Energiegesetz soll der Aargau die Energiestrategie 2050 des Bundes im Gebäudebereich umsetzen. Wie viel Prozent des gesamten Energieverbrauchs in der Schweiz entfallen auf den Gebäudesektor? Das neue Energiegesetz verlangt, dass für Gebäude mit einer Elektrodirektheizung innert den nächsten zehn Jahren ein sogenanntes "GEAK® Plus" erstellt werden muss. Wofür steht die Abkürzung "GEAK"? Welche Parteien haben bei der Abstimmung im Grossen Rat mehrheitlich gegen das Gesetz gestimmt? Sie sind noch nicht so gut über die Abstimmungsvorlagen informiert. Die Fragen waren auch ziemlich knifflig. Die Fragen haben Sie ordentlich herausgefordert – aber Sie haben sich wacker geschlagen. Eine beachtliche Leistung, die Sie da gezeigt haben. Respekt! Eine brilliante Leistung – Sie sind hervorragend informiert.

Das Quiz umfasst die nationalen und die Aargauer Kantonal-Vorlagen. Das Zentrum für Demokratie (ZDA) Aarau wertet die Antworten im Rahmen seiner Fokus-Aargau-Abstimmungs-Befragung aus – selbstverständlich anonymisiert.

