Tele M1

Kaisten Über 40 Wasserleitungsbrüche Die Bewohner in Kaisten brauchen viel Geduld. Denn sie erleben mehr als 40 Wasserleitungsbrüche. Das neue Wasserreservoir von Kaisten hat mit den Leitungsbrüchen zu tun.

Seit dem Frühling kam es zu über 40 Wasserrohrbrüchen, wie Arpad Major, Gemeindeammann von Kaisten gegenüber Tele M1 erklärt. So findet man in Kaisten dann auch diverse Baustellen, wo Wasserrohre ausgetauscht oder geflickt werden müssen. Gilbert Gertiser, ein Anwohner einer solchen Baustelle, hat sich schon beinahe an die Rohrbrüche gewöhnt, wie er erklärt. «Immer wieder wird das Wasser abgestellt. Dann kann man nicht duschen und nicht kochen.»

Gemeinde hat Problem erkannt

Die Gemeinde muss den Wasserfluss bei einem Rohrbruch jeweils unterbrechen, damit nicht zu viel Wasser verloren geht. Für die Rohrbrüche sei aber nicht nur der hohe Leitungsdruck verantwortlich, heisst es bei der Gemeinde: «Der Boden ist ausgetrocknet. Das heisst, er bewegt sich mehr und damit kommt es zu mehr Rohrbrüchen», so Gemeindeammann Major. Wie die Gemeinde mit dem Problem des neuen Reservoirs umgehen will, erfährst du im Video.