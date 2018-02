Die derzeit herrschende Kältewelle mit dem brachialen Namen «Russenpeitsche» ist auch die grosse Chance, neue Erfahrungen zu machen oder zumindest fast schon vergessene Erfahrungen neu zu erleben.

Da die «Russenpeitsche» uns schon bald wieder in Ruhe lässt, empfiehlt es sich, die wenigen Stunden, die verbleiben, klug zu nützen. Nachstehend einige Tipps, wie die Kältewelle unser Leben bereichern kann, wenn wir bereit sind, uns auf sie einzulassen.

Ins Gespräch kommen

Die «Russenpeitsche» verbindet Menschen: Wir frieren gemeinsam beim Warten an der Bushaltestelle. Wir strömen freudig in den angenehm warmen Zug, lassen uns in die Polster fallen, sofern wir einen Sitzplatz ergattern können.

Wir schauen unsere Mitpendler an und sagen: «Eine rechte Saukälte heute» und ernten nicht nur verständnisvolle Blicke, sondern die Frau vis-à-vis erzählt, wie saukalt es erst im Jura sei oder im Engadin.

Aktuelle Bilder zum Kältehoch Hartmut: