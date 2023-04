Justizvollzug Finanzkontrolle deckt auf: Gefängnis Lenzburg hat zu viel für Medikamente bezahlt Die kantonalen Finanzprüferinnen und Finanzprüfer haben festgestellt, dass die Apotheke den vereinbarten Rabatt auf Medikamente nicht gewährt hat. Das Amt für Justizvollzug wird nun die Abrechnungen prüfen.

Im Gefängnis Lenzburg belaufen sich die Kosten für Medikamente in den Jahren 2021 und 2020 auf mehr als 600’000 Franken. Bild: Peter Schulthess

Die Mitarbeitenden der kantonalen Finanzkontrolle schauen ganz genau hin. Sie überprüfen Jahr für Jahr, ob die Behörden ihren Finanzhaushalt korrekt führen. Letztes Jahr hat die Finanzkontrolle 90 Revisionen durchgeführt. Insgesamt stellen die Finanzprüferinnen und Finanzprüfer fest, dass die Aufgaben der Verwaltung «im Wesentlichen ordnungs- und rechtmässig sowie wirtschaftlich verrichtet wurden».

Trotzdem gibt es Handlungsbedarf. So hat die Justizvollzugsanstalt Lenzburg laut Finanzkontrolle in den letzten zwei Jahren für Medikamente zu viel bezahlt. Seit 2021 bezieht das Gefängnis die Medikamente fast ausschliesslich von einem Anbieter, der nach einer öffentlichen Ausschreibung den Zuschlag erhalten hat. Die Finanzkontrolle hat festgestellt, «dass die vereinbarten Rabatte auf den Rechnungen nicht in Abzug gebracht wurden».

Sie empfahl den Verantwortlichen, zu überprüfen, ob der Rabatt von 75 Prozent rückwirkend geltend gemacht werden kann und zu viel bezahlte Beträge zurückgefordert werden können. Insgesamt hat die JVA Lenzburg in den letzten zwei Jahren Medikamente für rund 640’000 Franken bei der Apotheke bezogen.

Nicht alle Medikamente rabattberechtigt

Wie das Departement Volkswirtschaft und Inneres (DVI) auf Anfrage der AZ mitteilt, wird der Rabatt nur für Medikamente, die zum Grundstock gehören, gewährt. «Die Kosten für diesen rabattberechtigten Grundstock beliefen sich für die Jahre 2021 und 2022 auf insgesamt ungefähr 30’000 Franken.» Die übrigen Medikamente im Gegenwert von 610’000 Franken seien für bestimmte Patienten eingekauft und via Krankenkasse verrechnet worden und darum nicht rabattberechtigt.

Das Amt für Justizvollzug werde aber aufgrund des Berichts der Finanzkontrolle überprüfen, ob wirklich für alle Lieferungen zugunsten des Grundstocks die vereinbarten Rabatte gewährt worden sind. Sollte sich herausstellen, dass für die Medikamente zu hohe Rechnungsbeträge bezahlt worden sind, würden diese «selbstverständlich zurückgefordert», hält das DVI fest. Zudem werde zusammen mit der Apotheke geprüft, ob der Rabatt auf der Rechnung ausgewiesen werden kann.

Auch bei den für Telemedizin abgerechneten Leistungen in der JVA ortet die Finanzkontrolle Überprüfungsbedarf. So seien die telefonischen Konsultationen ausserhalb der Geschäftszeiten nicht kontrolliert worden. Die Finanzprüfer empfehlen, dies soweit möglich für die letzten zwei Jahre zu überprüfen. (nla)