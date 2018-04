Herr Hofmann, wie stehen Sie als SP-Regierungsrat zur Sozialdetektiv-Vorlage des Bundes?

Urs Hofmann: Es ist richtig, dass der Bund in diesem Bereich klare gesetzliche Vorgaben erlässt, die Observationen ermöglichen. Die Vorlage schiesst in der beschlossenen Fassung jedoch übers Ziel hinaus. Als Mitglied der eidgenössischen Räte hätte ich die Vorlage in dieser Form abgelehnt.

Dann haben Sie das Referendum schon unterschrieben?

Nein.

Doch Sie werden es unterschreiben?

Ich werde mich – wie generell in Fragen der Bundespolitik – weder in der Phase der Unterschriftensammlung noch im Vorfeld der Volksabstimmung in einem Komitee beteiligen. Insofern äussere ich mich auch nicht zur Opportunität eines Referendums.

Aber die Gesetzesanpassung war aufgrund eines Gerichtsentscheids unumgänglich, um Sozialversicherungsbetrügern auf die Schliche zu kommen.

Das Erfordernis einer klaren gesetzlichen Grundlage für die Observation im Bereich der Sozialversicherungen ist auch für mich unbestritten. Die den privaten «Ermittlern» neu eingeräumten Befugnisse gehen jedoch erheblich weiter, als dies im Rahmen der bisherigen Praxis der Fall war.

Was gab denn für Sie den Ausschlag für ein Nein?

Entgegen dem Antrag des Bundesrates wurde auch die Möglichkeit des Einsatzes von GPS-Trackern zur Standortbestimmung ins Gesetz aufgenommen. Auch der Bundesrat hat sich in seiner Stellungnahme zu den Vorschlägen der ständerätlichen Kommission gegen diese Massnahme ausgesprochen.

Wenn die Vorlage abgelehnt wird, hat der Staat aber keine Handhabe, um mögliche Betrüger zu überführen.

Auch mit der Vorlage des Bundesrates würden den Versicherungsträgern ausreichende Befugnisse eingeräumt. Wie gesagt hat auch der Bundesrat den Einsatz von GPS-Trackern als unnötig bezeichnet.

Welche «Zähne» müsste man denn einer neuen Vorlage ziehen, damit Sie sie unterstützen könnten?

Die bundesrätliche Vorlage habe ich unterstützt. Auch der Regierungsrat hat diesen Vorschlag in seiner Vernehmlassung befürwortet und keine weitergehenden Massnahmen verlangt.