Justizaffäre Regierung hält an Verweis für Simon Burger fest – lässt aber umstrittene Ermittlungen der Polizei gegen den Staatsanwalt untersuchen Weil er sich abfällig über die Kantonspolizei geäussert hatte, kassierte Staatsanwalt Simon Burger einen Verweis. Der Regierungsrat will diesen nicht zurückziehen, obwohl die Polizei nach einer Anzeige eines Offiziers gegen Burger selber fragwürdige Ermittlungsmethoden anwendete.

SVP-Fraktionspräsidentin Désirée Stutz fordert eine lückenlose Aufklärung der Justizaffäre rund um Staatsanwalt Simon Burger (SVP). Chris Iseli

Am 11. Juni machte die AZ publik, dass der langjährige Polizeioffizier Roland V. (Name geändert) eine Strafanzeige gegen Simon Burger, den Leiter der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm, eingereicht hatte. Der ehemalige Oberleutnant der Kantonspolizei, der inzwischen nicht mehr dort arbeitet, warf Burger unter anderem Amtsmissbrauch vor.

Skandalös muten die Enthüllungen an, wonach im Laufe der Ermittlungen gegen Burger dessen Büro illegal durchsucht wurde, wie er selber sagt. Demnach wurden aus dem Altpapier Dokumente gefischt und weitergeleitet. Ausserdem soll ein Polizist, der bei der Staatsanwaltschaft als Praktikant arbeitete, interne Informationen weitergegeben haben.

SVP-Fraktionschefin Stutz spricht von einem Justizskandal

«Das ist ein Skandal», sagte Désirée Stutz, SVP-Fraktionschefin im Grossen Rat und Rechtsanwältin. Stutz forderte vom Regierungsrat eine lückenlose Aufklärung der Vorgänge bei der Kantonspolizei und im zuständigen Departement von SP-Justizdirektor Dieter Egli. Gleich drei Vorstösse zur Anzeige gegen Burger und zu den Ermittlungsmethoden der Polizei reichte die SVP-Grossrätin am 14. Juni im Parlament ein.

Stutz ist der Ansicht, dass die Anzeige «einen regelrechten Justizskandal dokumentiert und das Verhältnis zwischen Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei nachhaltig schädigt». Sie wollte unter anderem wissen, wie der Regierungsrat zur Anzeige des Polizeioffiziers gegen Burger steht und was die Regierung unternommen habe, als sie darüber informiert wurde.

In seiner Antwort, die am Freitag publiziert wurde, verweist der Regierungsrat darauf, dass der ausserordentliche Berner Staatsanwalt Marco Amstutz die Anzeige gegen Burger nicht weiterverfolgen wolle. Die entsprechende Verfügung ist aber nicht rechtskräftig – Roland V. verlangt vor Obergericht, dass seine Vorwürfe untersucht werden. Weil dieses Verfahren läuft, könne «weder zur Strafanzeige noch zur Nichtanhandnahme eine Aussage gemacht werden», schreibt die Regierung.

Burger kassierte Verweis wegen abfälligen Äusserungen gegen Polizei

Burger hatte in den letzten Jahren umstrittene Ermittlungsmethoden und Festnahmen der Polizei kritisiert. Stutz bezeichnete das Vorgehen gegen den Staatsanwalt als «Schmutzkampagne und Hetzjagd von Kaderleuten der Kantonspolizei». Die Grossrätin fragte, ob die Regierung vor diesem Hintergrund bereit sei, den Verweis zurückzunehmen, den sie gegen Burger ausgesprochen hatte.

Den Verweis hatte der Staatsanwalt kassiert, weil er sich abfällig gegenüber der Kantonspolizei geäussert haben soll. Regierungssprecher Peter Buri bestätigte Mitte Juli, dass der Regierungsrat im März 2022 «nach Durchführung eines Disziplinarverfahrens» gegen Burger einen Verweis ausgesprochen habe.

Regierung hält an Verweis für Burger fest – dieser hat ihn angefochten

Stutz schrieb in ihrem Vorstoss dazu, dieses Verfahren sei noch nicht rechtskräftig abgeschlossen. Burger hat den Verweis der Regierung nicht akzeptiert, sondern bei der Schlichtungskommission für Personalfragen angefochten. Karin Lareida, die Präsidentin der Schlichtungskommission, wollte sich auf Anfrage nicht zu Fragen der AZ äussern. In einer Mitteilung vom Freitag gibt der Regierungsrat nun weitere Details zum Verweis gegen den Staatsanwalt bekannt.

Simon Burger in den Büros der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm – hier wurden offenbar vertrauliche Informationen gegen ihn beschafft. zvg

Dieser sei am 9. März ausgesprochen worden, Grund war Burgers «persönlicher, nach Beurteilung des Regierungsrats nicht immer korrekter Umgang mit der Kantonspolizei». Simon Burger stellte daraufhin am 19. April bei der Schlichtungskommission für Personalfragen ein Schlichtungsbegehren. Der Regierungsrat reichte am 29. Juni seine Stellungnahme zuhanden der Schlichtungskommission ein und hielt am Verweis gegen Burger fest. Das Schlichtungsverfahren läuft derzeit und ist laut Regierungsrat noch nicht abgeschlossen.

Polizeioffizier hat Anzeige gegen Burger eigenständig eingereicht

Stutz wollte weiter wissen, wer die Ermittlungen gegen Burger angeordnet oder genehmigt habe. Sie fragte, wie viele Polizeiangehörige daran beteiligt waren und verlangt Auskunft über die Rolle eines Polizisten, der damals ein Praktikum auf der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm absolvierte. Stutz forderte Klarheit darüber, ob dieser «gezielt als Informant eingesetzt wurde, um angeblich belastendes Material gegen Burger zu sammeln?»

Der Regierungsrat hält dazu fest, der damalige Polizeioffizier habe die Anzeige eigenständig eingereicht, «es gab keine offiziellen, von einer vorgesetzten Behörde angeordneten Ermittlungen». Die Regierung sieht es als problematisch an, dass Roland V. seine Anzeige sowohl als Polizist als auch als Privatperson einreichte «und damit der Status von Amts- und Privatperson vermischt wurde». Der Offizier hatte die Anzeige auf dem offiziellen Briefpapier der Kantonspolizei Aargau eingereicht.

Justizdirektor Dieter Egli durfte nach Eingang der Anzeige nicht eingreifen

Der Regierungsrat schreibt weiter, mit der Einreichung der Strafanzeige sei die Staatsanwaltschaft zuständig für das weitere Verfahren. Anordnungen oder Weisungen zur Führung von Strafverfahren durch die Regierung seien unzulässig. Deshalb habe sich weder der Gesamtregierungsrat noch Justizdirektor Dieter Egli in das Verfahren einmischen dürfen – sonst hätte der Vorwurf der Begünstigung erhoben werden können.

Regierungsrat Dieter Egli war seit Mitte Juni 2021 über die Anzeige eines Polizeioffiziers gegen Staatsanwalt Simon Burger informiert. Severin Bigler

Der Polizeioffizier reichte die Anzeige am 9. Juni 2021 ein, hatte damals bereits gekündigt und hatte am 10. Juni seinen letzten Arbeitstag. Deshalb habe Polizeikommandant Michael Leupold «auf Abklärungen über das Vorgehen des Anzeigers bei der Erarbeitung und Einreichung der Strafanzeige sowie auf die Prüfung allfälliger personalrechtlicher Massnahmen verzichtet», schreibt der Regierungsrat weiter.

Untersuchungen zu Herkunft und Beschaffung belastender Akten

SVP-Fraktionschefin Stutz kritisierte das umstrittene Vorgehen der Polizei, so sei Burgers Büro ohne Grund und Durchsuchungsbefehl durchsucht worden. Sie monierte weiter, dass Notizen aus seinem Altpapier gefischt und vertrauliche staatsanwaltschaftsinterne E-Mails im Rahmen der Ermittlungen weitergeleitet oder abgefangen worden seien.

Laut der Regierung laufen derzeit «Abklärungen zu den Umständen der Einreichung der Strafanzeige durch den damaligen Polizeioffizier». Dabei gehe es insbesondere «um die Klärung der Herkunft von Informationen und Unterlagen, die Gegenstand der Strafanzeige sind». Die grossrätliche Kommission für öffentliche Sicherheit sei in den Aufarbeitungsprozess eingebunden und werde durch das Departement von Regierungsrat Egli laufend informiert.