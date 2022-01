Australian Open Ultimatum für Novak Djokovic bis Samstag – was im Kampf gegen die Ausweisung aus Australien für und was gegen ihn spricht

Novak Djokovic hat nicht glaubhaft darlegen können, weshalb er von der Impfpflicht in Australien befreit werden soll, das Visum wurde ihm entzogen. Seine Anwälte haben bis Samstag Zeit, Argumente für den Tennisspieler zu finden. Was für Djokovic spricht – und was gegen ihn.