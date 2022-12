Justiz Patientin gestorben: Staatsanwaltschaft wollte Verfahren gegen Arzt einstellen, muss jetzt aber doch ermitteln Im Frühling 2018 ist eine Patientin nach einer Operation verstorben. Die Staatsanwaltschaft wollte das Verfahren wegen fahrlässiger Tötung gegen den Chirurgen einstellen. Angehörige der Verstorbenen haben sich aber erfolgreich dagegen gewehrt. Der Fall ist Teil einer juristischen Schlammschlacht zwischen Neurochirurgen im Aargau.

Bei einer Operation in einem Aargauer Spital kam es zu Komplikationen und einem juristischen Nachspiel für den Chirurgen. Symbolbild: Gaetan Bally / Keystone

Es ist gut zwei Monate her, seit das Gesundheitsdepartement den Neurochirurgen Javier Fandino gebüsst hat, weil er die Regeln der ärztlichen Kunst verletzt hat. Nun sorgt ein anderer Aargauer Neurochirurg im Zusammenhang mit einem möglichen Kunstfehler für Schlagzeilen. Er hat im Frühling 2018 eine Frau operiert. Beim komplizierten Eingriff kam es zu Komplikationen. Die Patientin ist drei Tage später im Berner Inselspital verstorben.

Hat der Chirurg etwas falsch gemacht? Hätte er den Tod seiner Patienten verhindern können? Ist er schuld an ihrem Tod?

Diese Fragen stellen sich nach einem solchen aussergewöhnlichen Todesfall. Darum wurde die Staatsanwaltschaft aktiv. Sie hat ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung gegen den Chirurgen eröffnet und ein medizinisches Fachgutachten erstellen lassen, um beurteilen zu können, ob im Operationssaal alles korrekt gelaufen ist oder der Arzt die Regeln der ärztlichen Kunst verletzt hat.

Erhärtet sich der Tatverdacht, muss die Staatsanwaltschaft Anklage erheben. Erhärtet er sich nicht, stellt sie das Verfahren ein. Im Strafverfahren gilt der Grundsatz «in dubio pro duriore» – im Zweifel für das Härtere. Das heisst, die Staatsanwaltschaft darf ein Strafverfahren nur dann einstellen, wenn keine Verdachtsmomente bestehen. Gibt es Zweifel, muss sie ermitteln und Anklage erheben.

Staatsanwaltschaft stützt sich auf medizinisches Gutachten

Im Fall des Aargauer Neurochirurgen hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren eingestellt. Dabei stützte sie sich auf ein medizinisches Fachgutachten. Dieses kommt zum Schluss, dass sowohl der Eingriff als auch die Behandlung der aufgetretenen Komplikationen «regelgerecht» erfolgt sei. Das spätere Versterben sei «nicht voraussehbar» und für den Chirurgen «nicht vermeidbar» gewesen.

Der Ehemann und der Vater der Verstorbenen haben die Einstellung des Verfahrens nicht akzeptiert und bei der Beschwerdekammer in Strafsachen des Aargauer Obergerichts eine Beschwerde eingereicht. Sie zweifeln an der Unabhängigkeit des Gutachters. Dieser stehe in einem «freundschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnis» zum beschuldigten Chirurgen, argumentieren sie.

Zwei Experten, zwei Meinungen

Ergänzend zum Fachgutachten hat der Ehemann der Verstorbenen einen weiteren Neurochirurgen um eine medizinische Einschätzung gebeten. Dieser bezeichnet die Operation als «fehlerhaft» und kommt zum Schluss, der Tod der Patientin hätte «mit überwiegender Wahrscheinlichkeit» verhindert werden können.

Diese Ausführungen wiederum bezeichnet der von der Staatsanwaltschaft beauftragte Gutachter in seinem Ergänzungsgutachten als «Behauptung» und «offensichtlich falsch». Die Schlussforderungen des zweiten Experten seien «nicht nachvollziehbar oder belegbar».

Ein Parteigutachten hat im Verfahren nicht den gleich hohen Stellenwert wie jenes, das die Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben hat. Trotzdem handle es sich um eine Fachmeinung, die nicht von vorneherein als unzutreffend bezeichnet werden dürfe, hält das Obergericht in seinem Urteil fest. Für die Richterinnen und Richter ist der Fall nicht klar genug, um eine Einstellung des Verfahrens rechtfertigen zu können.

Dass der Beschuldigte den Tatbestand der fahrlässigen Tötung «offensichtlich nicht erfüllt» habe, könne nicht gesagt werden. Das Obergericht heisst die Beschwerde des Ehemanns und des Vaters der Verstorbenen gut und weist die Staatsanwaltschaft an, die Strafuntersuchung wegen fahrlässiger Tötung fortzuführen und ein weiteres Gutachten in Auftrag zu geben. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig und können ans Bundesgericht weitergezogen werden.

Der Beschuldigte war auch schon auf der Opferseite

So oder so: Der Fall wird die Justiz weiter beschäftigen – und es ist nicht das erste Mal, dass die Operation vom Frühling 2018 in einem Strafverfahren aufgetaucht ist. Im Januar hat sich das Bezirksgericht Aarau mit zwei Ärzten befasst, die einen dritten verleumdet haben sollen. Das Opfer in jenem Fall ist der Neurochirurg, gegen den nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt wird.

Die beiden Ärzte haben ein Schreiben verfasst, in dem sie den Neurochirurgen verunglimpfen, ihn als «Arzt ohne Moral und Ehrlichkeit» bezeichnen und ihm vorwerfen, für die Komplikationen verantwortlich zu sein. Nebst der Operation vom Frühling 2018 schildern sie eine zweite Operation desselben Neurochirurgen am Kantonsspital Aarau (KSA). Wieder kam es zu Komplikationen. Der betroffene Patient ist heute ein Pflegefall. In diesem Fall, so der Vorwurf der beiden Ärzte, habe der Neurochirurg zudem ein Operationsvideo verschwinden lassen.

Verschwundenes Video ist strafrechtlich irrelevant

Diesen Vorwurf hat die Staatsanwaltschaft ebenfalls untersucht. Sie hat das Verfahren gegen den ehemaligen KSA-Chef Robert Rhiner, den beschuldigen Neurochirurgen und den damaligen KSA-Risikomanager aber nicht an die Hand genommen, wie die Medienstelle der Staatsanwaltschaft auf Anfrage mitteilt. Rhiner und der Risikomanager haben dies akzeptiert. Der beschuldigte Neurochirurg hat wegen seiner Entschädigung Beschwerde erhoben. Diese ist am Obergericht hängig.

Aber zurück zu den beiden Ärzten, die den Neurochirurgen verunglimpft haben. Sie schickten ihr anonymes Schreiben unter anderem an mehrere CEOs von Aargauer Spitälern. Ein Spital-Chef wies daraufhin seine Mitarbeitenden in der Neurochirurgie schriftlich an, «sich über die jeweils andere neurochirurgische Klinik oder über eine Behandlung nicht zu äussern». Kurz nach dieser Weisung ging auch die Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft ein.

Die Staatsanwaltschaft hatte im Zusammenhang mit dem anonymen Schreiben auch den Neurochirurgen Javier Fandino im Visier. Er war damals noch Chefarzt am Kantonsspital Aarau (KSA). Im April 2020 trennte sich das Spital von ihm, inzwischen operiert er an der Hirslanden Klinik. Anders als die beiden Ärzte hat Javier Fandino aber keinen Strafbefehl wegen Verleumdung erhalten. Die Strafuntersuchung gegen ihn sei rechtskräftig eingestellt worden, teilt die Staatsanwaltschaft mit.