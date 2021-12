Justiz Brand in Indoor-Hanfanlage: Aargauer Kiffer kassieren Geldstrafen und Bussen In Seengen hat an einem Morgen Ende März ein Keller gebrannt. Die Feuerwehr stiess bei den Löscharbeiten auf eine Hanfanlage. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft mehrere Männer verurteilt.

Es war die Vermieterin, die den Brand entdeckt hatte. Sie hat in ihrem Zimmer leichten Rauchgeruch wahrgenommen. Als sie die Kellertüre öffnete, kam ihr dichter Rauch entgegen und sie alarmierte die Feuerwehr.

Es war der 25. März 2021. Ein Donnerstag. Kurz nach 8.15 Uhr. Die Feuerwehr rückte zu einem Mehrfamilienhaus in Seengen aus, um einen Kellerbrand zu löschen. Dabei stiessen sie auf eine Hanf-Indooranlage mit 15 Hanfpflanzen und 46 Jungpflanzen. Im benachbarten Kellerabteil wurden zudem 25 Einmachgläser und 3 Plastikeimer mit getrockneten Marihuanablüten sichergestellt – insgesamt 2,6 Kilogramm.

Bei den Löscharbeiten entdeckte die Feuerwehr die Hanf-Indooranlage. Kapo Aargau

Der Kellerraum mit der Hanf-Indooranlage gehörte einem 41-jährigen Mieter in der Liegenschaft. Er hatte zusammen mit einem Mitbeschuldigten, dem das benachbarte Kellerabteil gehörte, die Anlage betrieben. Der 41-Jährige wurde inzwischen per Strafbefehl rechtskräftig zu einer bedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 140 Franken und einer Busse von 3500 Franken verurteilt. Dazu kommen Polizeikosten, Auslagen und eine Strafbefehlsgebühr von insgesamt 3005 Franken. Der mitbeschuldigte Kellernachbar hat den Strafbefehl angefochten.

Da waren keine Elektriker am Werk

Verurteilt wurde der Seenger Kiffer nicht nur wegen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, sondern auch wegen fahrlässiger Verursachung einer Feuersbrunst. Gemäss den Brandermittlern brach das Feuer im unteren Bereich eines Aufzuchtzelts aus, wobei der Brand durch einen Ventilator injiziert wurde, heisst es im Strafbefehl.

Der 41-Jährige hatte die Anlage zusammen mit seinem Kellernachbar und einem dritten Beschuldigten aufgebaut. Die Männer hatten mehrere Steckdosenleisten hintereinander in Serie geschalten, was nicht zulässig ist. Weiter stapelten sie Mehrfachstecker und Adapter und hielten den notwendigen Sicherheitsabstand von den Ventilatoren zu den Zeltwänden und den Hanfpflanzen nicht ein.

Im Strafbefehl heisst es: «Es war für die drei voraussehbar, dass sich durch diese mehrfachen Sorgfaltspflichtverletzungen ein Feuer entfachen und auf die angrenzenden Räumlichkeiten übergreifen kann.» Es entstand Sachschaden von knapp 16'000 Franken.

Ermittler finden auch in Gränichen Hanfpflanzen

Der dritte Beschuldigte wurde ebenfalls per Strafbefehl rechtskräftig zu einer bedingten Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 100 Franken und einer Busse von 1200 Franken verurteilt. Dazu kommen Kosten, Gebühren und Auslagen von rund 1600 Franken. Einerseits, weil er den beiden half, die Hanf-Indooranlage in Seengen aufzubauen. Andererseits weil er ihnen Stecklinge aus seiner eigenen Anlage in Gränichen zur Verfügung stellte. Diese Indooranlage mit insgesamt 91 Hanfpflanzen fanden die Ermittler bei der Hausdurchsuchung.

Wegen des Brandes gingen den Ermittlern noch zwei weitere Aargauer Kiffer ins Netz. Einer wässerte die Pflanzen in Seengen ein- bis zweimal pro Monat und half bei der Ernte. Bei der Hausdurchsuchung wurde 10,9 Gramm Marihuana gefunden. Die Strafe: eine bedingte Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 70 Franken, 500 Franken Busse und knapp 1000 Franken Gebühren und Kosten.

Der fünfte im Bunde kaufte in Seengen Marihuana für 850 Franken, verkaufte dieses weiter und konsumierte selbst. Auch er kassierte eine bedingte Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 140 Franken, eine Busse von 800 Franken und muss 816 Franken Gebühren und Polizeikosten übernehmen.