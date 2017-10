«Für einen Anlass von Pro Senectute, an dem eigentlich nur Vertreterinnen der SVP als Rednerinnen eingeladen waren, hat Ihr Departement rund 3000 Franken zur Verfügung gestellt.» Das steht in einem offenen Brief der Aargauer Jungsozialisten an SVP-Regierungsrätin Franziska Roth.

Sandro Covo und Mia Jenni, die gemeinsam das Co-Präsidium der Juso bilden, stellen darin mehrere kritische Fragen: «Seit wann werden Unterstützungsbeiträge an Einparteienanlässe gesprochen?» Weiter wollen sie wissen, ob die Höhe der Unterstützung davon abhänge, ob eine Regierungsrätin aus der SVP dem betreffenden Departement vorstehe.

Auf Nachfrage der AZ erklärt Sandro Covo, der Brief betreffe die Veranstaltung zum Tag der älteren Menschen in Aarau. Diese fand am 30. September unter dem Titel «Älter werden – Fluch oder Segen» im Kultur- und Kongresszentrum statt.