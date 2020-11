Jungfreisinnige wollen Engagement der Kirchen stoppen – Kritik auch von prominenten SVP- und CVP-Vertretern

«Aargauer Jungfreisinniger wehrt sich mit einer Klage gegen das politische Engagement der Kirche!» So lautet der Titel einer Mitteilung, die Benjamin Riva, Medienchef der Jungen FDP, am Dienstag verschickte. Formal ist es keine Klage bei einem Gericht, sondern eine Stimmrechtsbeschwerde beim Regierungsrat, die Tim Voser, Präsident der Jungfreisinnigen der Region Baden, eingereicht hat.

Voser und die Jungfreisinnigen Aargau kritisieren das politische Engagement der Kirchen im Zusammenhang mit der Konzernverantwortungsinitiative. Die Kirche habe durch ihren Status als öffentlich-rechtliche Institution eine privilegierte Position inne und dürfe beispielsweise Kirchensteuern einziehen. «Die Kirche soll sich deshalb, wie andere staatlichen Institutionen, an den Grundsatz der politischen Neutralität und an die Grundrechte halten», lässt sich Voser in der Mitteilung zitieren.

«Kirchen überschreiten mit Engagement eine Grenze»

Gemäss dem Bundesgericht dürften sich staatliche Behörden, wie die Kirche, nur dann zu politischen Themen äussern, wenn sie besonders stark vom Abstimmungsergebnis betroffen seien. Diese Betroffenheit der Kirchen sieht Voser im aktuellen Abstimmungskampf nicht: «Ich bin überzeugt, die Kirche überschreitet hier eine klare Grenze», meint er. Zu behaupten, die Kirchen seien besonders betroffen, nur weil die Abstimmung etwas mit christlichen Werten zu tun habe, leuchtet ihm nicht ein. Mit diesem Argument dürften sich die Kirchengemeinden praktisch in jeder Abstimmung mit Steuergeldern engagieren, sobald die Abstimmung im Entferntesten mit christlichen Werten zu tun hätte – «und dies wäre fatal», findet Voser.

Ziel der Beschwerde sei es, vor dem Aargauer Regierungsrat eine superprovisorische Verfügung zu erwirken, wonach sich die Kirchen per sofort aus dem Abstimmungskampf zurücknehmen sollen. «Der Entscheid soll Rechtssicherheit für die Zukunft schaffen und definitiv klären, ob ein solches Engagement in Abstimmungskämpfen, trotz fehlendem Bezug, für öffentlich-rechtliche Behörden zulässig ist oder nicht», schreiben die Jungfreisinnigen.

Kritik auch von prominenten SVP- und CVP-Vertretern

Die Jungfreisinnigen Aargau haben, wie auch die Mutterpartei FDP, die Nein-Parole zur Konzernverantwortungsinitiative gefasst. Ebenfalls gegen die Initiative ist die SVP – ihr ehemaliger Kantonalpräsident und Nationalrat Thomas Burgherr kritisiert ebenfalls das Engagement der Kirchen. Burgherr postete auf Facebook das Foto einer Flagge für die Konzernverantwortungs-Initiative in der Heiliggeistkirche in Bern und schrieb dazu: «Ich appelliere an die verantwortlichen Personen dieser Kirche: Nehmt umgehend diese Plakate weg, so gibt es massenhaft Kirchenaustritte.» Er mahnte die Kirche eindringlich: «Konzentriert euch auf die Verkündigung des Evangeliums!»