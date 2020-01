Junger Mann vergeht sich an Mädchen (8) – und verteidigt sich mit «gegenseitigem Einverständnis»

Es muss für das damals 8-jährige Mädchen eine nicht enden wollende Tortur gewesen sein. Ein 22-Jähriger soll sich während eineinhalb Jahren sexuell an ihr vergangen haben. Die Familien des Opfers und des Täters waren eng befreundet. Die Mütter trafen sich oft zu einem Schwätzchen. Während die Frauen Kaffee tranken, forderte der damals arbeitslose und noch bei der Mutter wohnhafte Beschuldigte das Mädchen auf, ihn in sein Zimmer zu begleiten. Dort schauten sie gemeinsam Filme oder bastelten. «Wir verstanden uns gut, konnten gemeinsam lachen», gab der Beschuldigte vor Gericht an. Sie seien eben Freunde gewesen. Doch ab August 2015 begann der Schweizer mit honduranischen Wurzeln, diese freundschaftliche Beziehung schamlos auszunutzen.