Junge Mutter wollte ihren Mann mehrfach töten – Forensiker: «Tötungsversuche wirken nur mässig durchdacht»

Sie hat es versucht. Immer wieder. Mit Feuer, Gift und Gas oder mit der Hilfe eines Auftragskillers wollte sie ihren Mann loswerden. Gelungen ist es ihr nie. Heute sitzt die 33-jährige Ehefrau und Mutter im Gefängnis und wartet darauf, dass ihr der Prozess gemacht wird.

Der letzte Tötungsversuch liegt fast drei Jahre zurück. Am 30. August 2017 ist nachts um 3.30 Uhr im Einfamilienhaus, in dem das Paar mit seinen zwei Kindern wohnte, ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen loderten aus dem Fenster im oberen Stock.

Der damals 36-jährige Ehemann konnte zwar sich und die Kinder in Sicherheit bringen. Er erlitt aber schwerste Brandverletzungen und musste mit einem Heli ins Spital geflogen werden. Seine Frau, die damals als SVP-Lokalpolitikerin für den Zofinger Einwohnerrat kandidierte, kam noch am gleichen Tag in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft verdächtigte sie, den Brand absichtlich gelegt zu haben.

Experte zu den Mordversuchen: «Die Taten wirken nur mässig durchdacht»