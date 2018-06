Besonders ins Gewicht fällt nach Einschätzung von Simone Strub, Sprecherin des kantonalen Bildungsdepartements, dass insbesondere junge Lehrpersonen im Aargau weniger verdienen als in anderen Kantonen. «Dies führt dazu, dass die Verantwortlichen an den Schulen immer mehr Mühe bekunden, die frei werdenden Stellen mit adäquat ausgebildeten Lehrpersonen zu besetzen.» Mit Blick auf die kommende Pensionierungswelle in den Schulen sei der Aargau dringend auf junge, gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer angewiesen.

Konkurrenzfähigere Löhne

Eine Einschätzung, die Manfred Dubach teilt. Der SP-Grossrat und Geschäftsführer des Aargauischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands (alv) sagt: «Die Berufseinsteiger sind stark benachteiligt, weil das aktuelle System für sie lange keine Lohnerhöhungen vorsieht. Wenn wir nichts dagegen unternehmen, laufen uns die jungen Leute davon.» Der Grosse Rat hat letzten November einer Erhöhung um 0,5 Prozent zugestimmt – nachdem in den drei Jahren zuvor jeweils Lohnnullrunden beschlossen worden waren.

Genau dort liege einer der Hauptgründe, warum eine neue Berechnungsmethode dringend nötig sei, sagt Manfred Dubach. Als das derzeitige System festgelegt worden sei, seien Jahre ohne Lohnerhöhung schlicht nicht in Betracht gezogen worden. Beat Petermann, Co-Präsident des Aargauer Schulleiterverbands (Vslag), erhofft sich vom neuen System denn auch mehr Eigenständigkeit gegenüber der Politik: «In Zukunft sollen sich die Löhne wieder unabhängig von der Budgetdebatte entwickeln können.»