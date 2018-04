Jassen und jung sein, beziehungsweise gut jassen und jung sein, das scheint in den Augen vieler Ausnahme statt Regel zu sein. Auch am Freitagabend in Remigen, wo auf dem Weingut der Familie Hartmann um den Einzug ins Finale des AZ-Jasskönigs gespielt wurde, dominierte die Haarfarbe grau oder grau-meliert.

Bevor die Karten an diesem Abend zum ersten Mal gemischt werden, führt Bruno Hartmann durch seinen Weinkeller. Er zeigt die Abfüllanlage, die Chromstahl- und Holzfässer und erklärt, wie der naturnahe Rebbau nach den Vinatura-Richtli-nien funktioniert und wie laufend kontrolliert wird. Wie bereits am ersten AZ-Jasskönig dieses Jahr zeigte sich auch am Freitagabend wieder, wie gut Wein und Jassen gut zusammenpassen. «Es ist halt beides ein gesellschaftliches Moment», stellt Bruno Hartmann fest und reicht seinen Gästen ein Glas seines Sauvignon blanc. «Auf einen guten Abend!»