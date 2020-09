Junge Grüne machen auf SVP und ein Jäger kämpft für den Wolf

In gut einer Woche ist Super Sunday: Gleich über sieben Vorlagen wird am 27. September im Aargau abgestimmt. In dieser heissen Phase kurz vor dem Urnengang schalten Gegner und Befürworter nochmals Inserate, führen spezielle Aktionen durch und treffen bei Podiumsdiskussionen aufeinander. Gleich doppelt engagierten sich die Befürworter des neuen Energiegesetzes im Aargau letzten Samstag. Bei einem hybriden Infoanlass war die Bevölkerung in sechs Firmen eingeladen, der Anlass konnte auch über Zoom verfolgt werden. GLP-Nationalrat Beat Flach legte die Argumente des Pro-Komitees dar. Regierungsrat Stephan Attiger wies auf die Bedeutung des Gesetzes für die Energiezukunft im Aargau hin, wie die Organisatoren mitteilen. Werner Leuthard, Leiter Abteilung Energie im Kanton, beantwortete Fragen des Publikums.

Mit einer speziellen Aktion sorgten die Jungen Grünen am Wochenmarkt in Lenzburg für erstaunte Blicke. Mit satirischen Flyern im typischen SVP-Look warben die Jungpolitiker im Edelweisshemd für ein «Ja, aber» zum Energiegesetz. Sie seien unzufrieden mit dem Gesetz, doch es sei ein erster Schritt, daher sage man Ja, teilen die Jungen Grünen mit. «Aber darauf muss mehr folgen. Dafür werden wir weiterhin kämpfen», schreiben sie.

Jagd Aargau ist für das neue Jagdgesetz, an einer Podiumsdiskussion sprach sich Präsident Rainer Klöti klar für ein Ja aus (die AZ berichtete). Bei einem Anlass von Pro Natura in Safenwil trat am Montag ein Jäger auf, der gegen das Gesetz kämpft. Jagdleiter Thomas Ilg hielt dort gemäss Mitteilung fest, der Wolf sei Weidkamerad, Mitjäger und nicht Konkurrent. «Futterneid» seitens der Jägerschaft sei nicht angebracht. Ilg sagte, das Gesetz berge die Gefahr, dass «inter­national geschützte Tiere dem Kantönligeist geopfert werden». Die Kompetenz zum Abschuss eines Wolfes gehöre in die Kompetenz des Bundes, nicht in die der Kantone, forderte er.