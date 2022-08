Jugendschutz Testkäufe im Aargau: Sechs von zehn Bars haben Alkohol an Minderjährige verkauft Von Mai bis Dezember 2021 wurden im im Kantonsgebiet gegen 300 Testkäufe getätigt. Das Ergebnis zeigt, dass es bei der Einhaltung des Jugendschutzes beim Verkauf von Alkohol und Tabak weiterhin viel zu tun gibt.

Bars und Pubs im Aargau nahmen es beim Verkauf von Spirituosen an Minderjährige oft nicht so genau. Sandra Ardizzone

In 44 Aargauer Gemeinden hat das Blaue Kreuz Aargau/Luzern im vergangenen Jahr Minderjährige Alkohol oder Tabak kaufen lassen. Die Organisation hat dabei mit den Aargauer Regionalpolizeien, der Suchtprävention Aargau und der kantonalen Fachstelle Sucht zusammengearbeitet. 161 mal wurden Spirituosen, 70 mal Bier und Wein sowie 45 mal Tabakprodukte gekauft.

Die Auswertung zeigt nun, dass in Bars bei 61 Prozent der Testkäufe Spirituosen an Minderjährige verkauft wurden. Und auch der Online-Handel kann nicht glänzen. Bei keinem der im Kanton Aargau durchgeführten sechs Testkäufe wurden die Jugendschutzbestimmungen vollständig eingehalten. Getestet wurden nebst Bars und Pubs auch Restaurants, Ladenketten, Kleinläden, Take-Aways, Tankstellenshops sowie Kioske.

Kanton übernimmt Kosten für zweite Testreihe

Das Blaue Kreuz und die Regionalpolizeien haben den Sachverhalt jeweils anschliessend mit den Verkaufsstellen besprochen und sie betreffend Einhaltung der bestehenden Massnahmen sensibilisiert. Die Spirituosen-Testkäufe sind Teil einer Kampagne des Bundes und werden auch von diesem finanziert.

Der Kanton Aargau kommt für die zweite Testreihe auf, bei der Wein, Bier und Tabak gekauft wird. Hier kamen die Minderjährigen weniger oft an die verlangten Waren. Strafrechtlich dürfen die aus den Testkäufen gewonnenen Erkenntnisse nicht verwertet werden.

Testkäufe sind gemäss Mitteilung des Kantons ein wichtiger Bestandteil der Jugendschutzmassnahmen im Aargau. Sie verbessern die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen beim Verkauf von Alkohol und Tabak an Minderjährige und sensibilisieren die Verkaufsstellen für den Jugendschutz.

Fortsetzung bis 2024 geplant

Von entscheidender Bedeutung sei dabei, dass die Verstösse bei Testkäufen durch die Polizei aufgedeckt werden. Regelmässig durchgeführte Testkäufe würden die korrekte Umsetzung der Jugendschutzbestimmungen fördern und so zu einer Reduktion der Verfügbarkeit von alkoholischen Getränken und Tabak-waren für Jugendliche führen. Der Kanton Aargau wird sich auch an der Testkaufkampagne des Bundes in den Jahren 2022 bis 2024 beteiligen. (pd/pin)