«Jugend debattiert» Klimaaktivistin gewinnt Regionalfinal im Debattieren – ohne vorher zu wissen, auf welcher Seite sie steht Die Kantonsschülerin Mechthild Mus ist Mitglied beim Klimastreik und Co-Präsidentin der Jungen Grünen. Nun gewinnt sie auch noch den Debattenwettbewerb. Erst kurz vor dem Final wurden die Pro- und Contra-Positionen vergeben.

Siegerfoto des Wettbewerbs Aargauer Jugend debattiert: SP-Nationalrat Cédric Wermuth, Luca Andrea Moser, Mechthild Mus, Malin Bolliger, Sorin Lababidi und GLP-Nationalrat Beat Flach (von links). Anja Gloor / zvg

Mechthild Mus war im Januar im deutschen Lützerath und protestierte gegen den Kohleabbau, sie steht hinter der Klimademo in einer Woche in Aarau und ist Co-Präsidentin der Jungen Grünen. Und seit gestern Donnerstag ist Mus auch Siegerin des Regionalfinals des Wettbewerbs «Jugend debattiert.» Die Kantonsschülerin aus Wettingen setzte sich am Donnerstag bei der Ausscheidung, die an der Neuen Kanti Aarau stattfand, gegen 20 weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch.

Debattiert wurde über Themen wie beispielsweise die Kita- Initiative oder die CO2-Steuer. Der Clou: Die 15- bis 18-Jährigen diskutierten zwei gegen zwei, wobei die Pro- und Kontra-Positionen erst kurz vor der Debatte zugelost wurden. Erst nach einer langen Diskussion stand Mechthild Mus als Siegerin fest, wie die Non-Profit-Organisation Young Enterprise Switzerland (YES) mitteilt, die hinter dem Debattenwettbewerb steht.

20 Jugendliche der Kantonsschulen Aarau, Baden, Wettingen, Zofingen sowie des Kollegiums St. Fidelis Stans hatten sich im Debattieren gemessen. In der Finaldebatte der 15- bis 18-jährigen zum Thema «Soll im Familienrecht der Schweiz der Begriff Ehe durch Lebenspartner ersetzt werden?» lieferten sich Mechthild Mus (Kanti Wettingen), Luca Andrea Moser (Kanti Zofingen), Malin Bolliger (Neue Kanti Aarau) und Sorin Lababidi (Alte Kanti Aarau) laut Mitteilung «eine faire, aber hitzige Diskussion, die es der Jury schwer machte, eine Siegerin oder einen Sieger zu küren.»

Ein Lob von Cédric Wermuth

Cédric Wermuth, Nationalrat und Co-Präsident der SP Schweiz, war begeistert von den Jugendlichen. «Eine gute Debattenkultur ist für die Demokratie wie Sauerstoff für das Leben. Mich hat begeistert, wie engagiert, fair und kenntnisreich die Jugendlichen debattiert heute haben», meint er. Als zweiter Aargauer Vertreter aus dem Nationalrat sass GLP-Politiker Beat Flach in der Jury. Die vier Finalistinnen und Finalisten nehmen am Nationalen Finale am 31. März und 1. April teil.

Die Debatten an der Neuen Kantonsschule Aarau wurden von einer Jury aus den Fachbereichen Bildung, Politik und Medien beurteilt und unterlagen genauen Regeln. Im Gegensatz zu vielen politischen Debatten hörten die Jugendlichen einander laut Mitteilung aufmerksam zu und begründeten ihre Argumente nachvollziehbar.