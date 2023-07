175 Jahre Bundesverfassung: 400 Aargauerinnen und Aargauer verschafften sich einen Einblick in die Lokalpolitik

Rund 400 Aargauerinnen und Aargauer besichtigen zum Jubiläum «175 Jahre Bundesverfassung» am 1. Juli Grossrats- und Regierungsgebäude in Aarau. In Reden wurden unter anderem die historische Bedeutung des Kanton Aargau erwähnt und Aargauer Persönlichkeiten gewürdigt.