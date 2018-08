Wie das Obergericht Aargau geht das Bundesgericht von mehrfacher versuchter vorsätzlicher Tötung aus.

Der Verurteilte hatte im August 2013 auf einem Feldweg in Hallwil AG eine mündliche Auseinandersetzung mit zwei Joggern. Er half damals auf dem Sportplatz Hallwil mit, Netze für das Grümpelturnier aufzuhängen. Es kam zu verbalen Provokationen zwischen ihm und den beiden Joggern. Als er diese später wieder entdeckte, fuhr er ihnen hinterher, sagte seinem Kollegen er wolle «geschwind so blöd an ihnen vorbeifahren». Er näherte sich mit seinem VW Passat den beiden Läufern von hinten, ohne abzubremsen. Mit mindestens 45 Kilometern pro Stunde fuhr er mit seinem Auto auf diese zu.

Erst im letzten Moment machte er ein Ausweichmanöver, erfasste dabei jedoch einen der beiden Jogger, gerade als dieser nach links neben den Weg sprang. Der Mann wurde schwer verletzt – Er zog sich mehrere Knochenbrüche und einen Milzriss zu.

Das Bundesgericht hält in seinem am Dienstag publizierten Urteil fest, das Aargauer Obergericht habe überzeugend dargelegt, weshalb es das Verhalten des 30-jährigen Fahrers als Eventualvorsatz gewertet habe.