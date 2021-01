Jöööööh! So herzig sind die Aargauer Neujahrsbabys – in Baden kamen gar Drillinge zur Welt

Aarau

Im Kantonsspital Aarau sind am ersten Tag des Jahres bisher drei Kinder zur Welt gekommen. Gegen 02:30 Uhr in der Nacht erblickte ein Bub das Licht der Welt. Er war damit der erste im ganzen Kanton. Seine Eltern möchten allerdings nicht, dass sein Name und ein Foto von ihm an dieser Stelle veröffentlicht werden.

In der Hirslandenklinik war es 10:51 Uhr, als Victoria zur Welt kam. Das Mädchen ist 48 Zentimeter gross und 2675 Gramm schwer. Während das Foto geschossen wurde, hält die Kleine gerade ein Schläfchen, umso glücklicher strahlen aber ihre Eltern in die Kamera. Alle sind wohlauf, lässt die Klinik ausrichten.