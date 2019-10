ProSieben hat 20 weibliche und ein männliches Model der zweiten Staffel von «Switzerland's next Topmodel» bekannt gegeben. Auch zwei Aargauerinnen haben es in die Sendung geschafft, deren erste Folge am 18. Oktober um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird:

Jill aus Zofingen und Maria aus Nussbaumen wollen Host Manuela Frey, Personality-Coach Zoё Pastelle und die wechselnden Gastjuroren von ihrem Talent überzeugen.

Das ist Jill: