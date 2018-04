Frauenquoten oder die Förderung von weiblichen Kandidaturen durch vordere Listenplätze sind bei der SVP kein Thema. Dennoch hat sich Stefanie Heimgartner, die Präsidentin der SVP Frauen Aargau, nach dem Verzicht von Sylvia Flückiger offensiv als Nachfolgerin in Stellung gebracht. «Ich persönlich werde sicher Anspruch auf den Sitz erheben», sagte Heimgartner bei Tele M1.

In einer Mitteilung, die sie am Mittwoch verschickte, hält die Grossrätin fest: «Auf die Frage ob der Sitz von Sylvia Flückiger zwingend wieder durch eine Frau besetzt werden muss, kann ich nur sagen, dass es mir in der Politik wie auch in der Wirtschaft wichtig ist, qualifizierte Persönlichkeiten auf den richtigen Positionen zu haben.» Für sie gelte «Qualität vor Quoten, egal ob Mann oder Frau.»

Generationenwechsel bei der Aargauer SVP: