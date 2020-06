In der letzten Sitzung vor den Sommerferien entscheidet das Parlament, wie es mit der Polizei weitergeht. Ausserdem berät der Grosse Rat die Teilrevision des Spitalgesetzes fertig. Es ist die vierte und voraussichtlich die letzte Sitzung, die wegen Corona in der Umwelt-Arena in Spreitenbach stattfindet. Verfolgen Sie die Sitzung im Liveticker.