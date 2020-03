Jetzt live: Aargauer Regierung informiert in Vollbesetzung ++ Zahl der Aargauer Corona-Virus-Fälle steigt um 9 auf 52

Die Zahl der Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, nimmt in der Schweiz rasant zu. "Mit Blick auf die Lageentwicklung in anderen Ländern muss damit gerechnet werden, dass dieser Trend weiterhin anhält", schreibt der Kanton Aargau in seinem neuen Lage-Bulletin vom Montag.

Die aktuellen Zahlen: 43 Menschen im Kanton Aargau waren am Sonntag mit dem Coronavirus infiziert. Am Montag sind es 52, also 9 mehr. Das ist ein Anstieg von rund 21 Prozent.

Die Zahl der geheilten Personen ist von 3 auf 4 gestiegen. Zwei infizierte Personen befinden sich im Spital.