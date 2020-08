Jetzt hat auch der Aargau sein Läckerli – mit dem Basler Pendant hat es geschmacklich wenig zu tun

Der Name erinnert an das Basler Läckerli. Aber schmecken tut das Aargauer Leckerlin ganz anders. Das zumindest versichert Marco Castellaneta, der Direktor von Museum Aargau. Die Organisation hat das Aargauer Schlossgebäck gemeinsam mit Aargau Tourismus und der Stiftung Töpferhaus Aarau lanciert. Marco Castellaneta hat das neue Gebäck bereits probiert und sagt:

Hergestellt wird das Leckerlin von der Stiftung Töpferhaus Aarau. Wer die neuste Leckerei aus dem Aargau probieren will, kann das Gebäck bereits ab dieser Woche in den drei Museumsshops auf den Schlössern Lenzburg, Wildegg und Hallwyl kaufen. Ab September ist das Leckerlin dann auch in diversen Coop-Filialen in der Region Aargau erhältlich.