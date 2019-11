Baden will an einer neuralgischen Kreuzung einen Blitzer installieren, um Rotlichtsünder zu büssen. Dagegen regt sich Widerstand, weil es im Aargau bisher nur mobile Radarkontrollen gibt, aber keine fest installierten Anlagen. Heute behandelt der Grosse Rat eine Motion von Martin Keller (SVP). Er will solche Blitzer auf Kantonsstrassen verbieten. Verfolgen Sie die Debatte im Liveticker.