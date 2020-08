Jedes Jahr rund 1000 Kinder mehr: Steigende Schülerzahlen an der Volksschule

Im Aargau sind wieder mehr Schülerinnen und Schüler an der Volksschule in das Schuljahr gestartet. Wie das Bildungsdepartement mitteilt stiegen die Zahlen von 71'900 im Jahr 2014/2015 auf heute rund 77'900 Schülerinnen und Schüler. Das entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 1000 Schulkindern.

Dieses Wachstum zeige sich besonders im Kindergarten und an der Primarschule, aber

auch an der Oberstufe stiegen die Schülerzahlen an. Unterrichtet werden Volksschulkinder dieses Schuljahr von rund 8'840 Lehrerinnen und Lehrern. Sie teilen sich laut Kanton 5'600 Vollzeitstellen und werden von 480 Schulleiterinnen und Schulleitern geführt.

Trotz steigender Schülerzahlen und Lehrpersonenknappheit sei es allerdings ein weiteres Mal gelungen, auf den Schuljahresbeginn für alle Abteilungen eine verantwortliche Klassenlehrerin oder einen Klassenlehrer einzustellen. Für Teilpensen treffe dies aber nicht überall zu. Für diese müssten schulinterne Überbrückungslösungen gefunden werden. Die Situation am Stellenmarkt bleibe damit weiterhin angespannt.

Die Gesamtschülerzahlen an der Sekundarstufe II blieben dagegen zurzeit stabil. In den kommenden Jahren werden sich diese natürlich ebenfalls kontinuierlich erhöhen. 1'415 Schülerinnen und Schüler entschieden sich für einen allgemeinbildenden Lehrgang am Gymnasium oder der Fachmittelschule; 6'024 Lernende treten neu in die duale Berufsbildung oder ein vollschulisches Berufsbildungsangebot ein. Die Neueintritte in die Berufsbildung liegen damit leicht unter den Vorjahreszahlen.