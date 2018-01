Am Montag wurden in Hausen zwei Frauen erstochen. Der mutmassliche Täter, der 54-jährige Ehemann des einen Opfers, sitzt in Untersuchungshaft. Ermittlungen zeigten, dass er wegen häuslicher Gewalt aktenkundig war. Seine Frau hatte ihn vor einem Jahr angezeigt, die Anzeige jedoch zurückgezogen.

Dass Opfer häuslicher Gewalt ihre Anzeige zurückziehen, kommt oft vor. 156 von 481 Verfahren seien im Kanton Aargau im Jahr 2016 deswegen sistiert worden, sagt Fiona Strebel, Mediensprecherin der Staatsanwaltschaft. Es wird also fast jede dritte Anzeige zurückgezogen.

Herr Burger, ist das für Sie als Staatsanwalt nicht frustrierend?

Simon Burger: Wenn eine Versöhnung stattgefunden hat, ist das ja erfreulich. Nicht selten bleibt aber ein ungutes Gefühl zurück.

Warum?

Es kann sein, dass ein Opfer die Anzeige nur zurückzieht, weil Druck ausgeübt wurde, es dazu gezwungen wurde oder Angst hat, dass die Probleme durch die Anzeige grösser werden.

Warum sollten die Probleme durch die Anzeige grösser werden?

In vielen Fällen sind die Opfer finanziell von den Tätern abhängig. Eine Verurteilung zieht auch eine Geldstrafe oder Busse sowie Gebühren nach sich. Bleiben die Eheleute trotz Übergriffen zusammen, gehen diese Kosten zulasten der Haushaltskasse. Bestraft wird damit die ganze Familie. Da fragt man sich als Opfer dann, was man davon hat.

Können Sie Opfer davon abhalten, ein Verfahren zu sistieren?

Das Verfahren muss sistiert werden, wenn das Opfer dies verlangt. Es sei denn, wir können nachweisen, dass die Sistierung nicht dem freien Willen des Opfers entspricht. Das lässt sich aber praktisch nicht beweisen.

Was ist bei schweren Fällen?

Bei schweren Fällen handelt es sich um «echte Offizialdelikte». Doch auch hier bin ich darauf angewiesen, dass ein Opfer Aussagen macht. Tut es das nicht, sind mir die Hände gebunden.

Wie erleben Sie die Opfer in den Einvernahmen?

Ich merke, dass sie in einer schwierigen Situation sind. Sie erhoffen sich Hilfe und wünschen sich im Grunde einfach, dass es nicht wieder zu Gewalt kommt. Andererseits haben sie Angst, ihre Situation mit einer Anzeige zu verschlimmern. Hinzu kommt nicht selten Druck von der Familie. Im Ergebnis zerreisst es die Opfer in dieser Situation fast.

Und die Täter?

Sie bestreiten den Vorwurf in der Regel. Das nimmt manchmal groteske Züge an. Einmal erklärte mir ein Mann, die Würgemale am Hals seiner Frau rührten daher, dass seine Frau sich aus Wut selber gewürgt habe. Anschliessend sei sie noch in die Wand gerannt, was ihre blauen Flecken erkläre.