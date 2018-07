Lehrerverband findet Brief unproblematisch

SP-Nationalrat Cédric Wermuth findet die Aufforderung der Strengelbacher Lehrperson dagegen richtig. «Die Schule hat eine pragmatische Lösung gesucht, damit alle zufrieden sind.» Die jetzigen Reaktionen «anderer politischer Kreise» würden die Gesellschaft dagegen spalten. «Das finde ich verheerend.»

Unterstützung erhält die Strengelbacher Schule auch vom Lehrerverband Aargau. «Man geht heute allgemein mehr auf die Wünsche von Schülern ein», erklärt Präsidentin Elisabeth Abbassi. Ihr Beispiel: Würde in einer ihrer Klasse ein Schüler wegen einer Allergie oder aus einem anderen Grund keine Eier essen, dann gäbe am Schullager auch keine Spaghetti Carbonara.

Auch die Gemeinde Strengelbach meldete sich noch einmal zu Wort. In einer Medienmitteilung am Donnerstag schrieb sie, an ihrer Schule gäbe es kein Schweinefleischverbot. Die verantwortliche Lehrperson hatte mit dem Brief lediglich um Rücksicht bitten wollen. (cki)