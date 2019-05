Es ist der zweite Weltbienentag. Grund genug für den Bauernverband Aargau und den Aargauer Bienenzüchterverband, eine Zwischenbilanz zum 2017 gestarteten Projekt «Honig- und wildbienenfreundliche Landwirtschaft im Kanton Aargau» zu ziehen.

Das Ressourcenprojekt läuft noch bis 2022. «Wenn man zusammenarbeitet, kann Gutes entstehen», nahm Alois Huber, der Präsident des kantonalen Bauernverbands, den Erfolg des Projektes vorneweg. Der Aargau sei glücklicherweise noch weit von Zuständen andernorts auf der Welt entfernt, wo aus Mangel an Bienen die Blüten der Kulturen bereits von Hand bestäubt werden müssen. Aber der Bienenbestand habe auch in der Region deutlich abgenommen, dieses Schwinden gelte es zumindest zu stoppen.

Die Landwirtschaft braucht Wild- und Honigbienen, welche die Blüten ihrer Kulturen bestäuben. Die Imkerinnen und Imker sind wiederum darauf angewiesen, dass genügend Blüten vorhanden sind, und die Wildbienen brauchen ihrerseits naturnahe Flächen, um zu brüten. Einen wichtigen Beitrag, um diese Zusammenarbeit zu fördern, leistet das Ressourcenprojekt. Der Aargau übernimmt dabei eine Vorreiterrolle, Wirkung und Akzeptanz der Massnahmen werden von der Wissenschaft untersucht und sollen schliesslich dem Bundesamt für Landwirtschaft als Grundlage für mögliche agrarpolitische Anpassungen dienen.

Jeder achte Betrieb macht mit

337 Aargauer Landwirte nehmen am Projekt teil, das entspricht rund jedem achten Betrieb im Kanton. Sie alle können aus einem Katalog unterschiedlicher Massnahmen jene auswählen, welche für sie am besten passt. Sie werden dann entsprechend subventioniert. Werner Frey ist Landwirt in Brittnau und hat für den Bauern- und Imkerverband bei der gestrigen Konferenz als Gastgeber fungiert. Neben gesunden Bäumen steht neben Freys Stall auch ein offensichtlich sterbender Obstbaum. «Es ist vielleicht gewöhnungsbedürftig, solche Bäume stehen zu lassen. Aber sie dienen Insekten als Lebensraum», so Frey. Seiner Meinung nach ist es eine Frage der Zeit, bis auch tote Bäume vermehrt zum Landschaftsbild gehörten und so ein Stück weit dem Insektensterben entgegen wirken.