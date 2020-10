Jede Sekunde zählt – Wenn selbst der Rega-Notarzt machtlos ist

Zurück auf der Basis gibt es ein Debriefing, man geht gemeinsam den Einsatz durch, der Notarzt füllt seine Bestände auf. Es war für alle ein schwerer Start in den Sonntag. Gleichwohl und um auf andere Gedanken zu kommen, wird gemeinsam Frühstück gemacht und der Tisch gedeckt. Die Basis hat eine kleine Küche, die Crew kocht auch selbst. Sie muss aber damit rechnen, jede Sekunde für einen neuen Einsatz alles stehen und liegen zu lassen. Einmal mussten sie einen Elsässer Flammkuchen dreimal in der Mikrowelle aufwärmen, bis sie ihn tatsächlich essen konnten, erinnert sich Karin Hörhager.

Die Crew geht zurück zum Helikopter, Rega 1 ist wieder verfügbar. Die Maschine hat genug Kerosin im Tank, um gegebenenfalls direkt zum nächsten Einsatzort zu fliegen. Doch im Moment ist es ruhig, Rega 1 kehrt zur Basis zurück. Der Pilot erklärt nach der Landung, wie er ab- und anfliegt, damit möglichst wenig Menschen mit Lärm beschallt werden. Denn leise ist so ein Helikopter nicht, auch nicht die erst ein Jahr alte, rund acht Millionen Franken teure Maschine vom Typ Airbus H-145 auf der Basis in Dübendorf.

Notarzt und Sanitäterin werden erwartet. Sie gehen mit ihrem Equipment los. Nachdem der Heli gesichert ist, folgen der Pilot, der Journalist und die in Wettingen wohnhafte Rega-Kommunikationschefin Karin Hörhager. Auf sie wartet niemand mehr. Sie fragen sich intern durch und kommen schliesslich zum Trakt, wo im Zimmer des Patienten ein halbes Dutzend Personen alles unternimmt, um diesen ins Leben zurückzuholen. Die anderen Patienten bleiben pietätvoll in ihrem Zimmer. Ein Patient, der plötzlich mit seinem Rollator aus einem anderen Flur auftaucht, macht kehrt, als er erfasst, dass wenige Meter weiter um das Leben eines Menschen gekämpft wird. Aus dem Zimmer hört man kein lautes Wort, nur jeweils den kurzen Austausch zwischen den Helfenden über die Wirkung einer Massnahme, dann wieder klare Anweisungen von Rega-Notarzt Axel Knauth.

Sechs Feuerwehrleute für über 200 Kilo schwere Patienten

Ihr sei klar, was für Fragen sich hier viele Menschen stellen, klinkt sich Karin Hörhager ein: «Für uns ist nicht relevant, warum jemand so schwer ist, sondern was wir tun können, damit dem Patienten schnellstmöglich die beste Behandlung zuteilwird.» Solche Rettungs- einsätze sind kompliziert und zeitaufwendig. Erst recht dann, wenn der Patient in einem mehrstöckigen Gebäude wohnt. Um die Bahre zu tragen, braucht es sechs Feuerwehrleute. Karin Hörhager betont, dass die Rega solche und andere komplexe Einsätze (etwa Rettung in unwegsamem Gelände mit der Winde) nur dank ihren über 3,5 Millionen Gönnerinnen und Gönnern durchführen kann.

Verlegung von einer Intensivstation in eine andere

Dann folgt ein nächster Alarm. Rega 1 fliegt diesmal ins Triemli in Zürich, für einen Verlegungsflug (vgl. Hauptbild). Auf der Intensivstation wartet ein Patient mit Jahrgang 1951 auf die Überführung ins Inselspital Bern. In der Klinik ist alles vorbereitet. Der zuständige Arzt erklärt Axel Knauth alles Notwendige. Parallel dazu werden die zahlreichen Geräte, an die der Patient angeschlossen ist, umgehängt, der Mann behutsam auf die Helitrage gebettet, und es geht durch mehrere Gänge und mit dem Lift zurück aufs Dach.

Der Mann ist bei vollem Bewusstsein, sieht und weiss, was mit ihm geht. Im Rettungshelikopter beobachtet der Notarzt (alle tragen Gesichtsmasken) aufmerksam den Patienten. Der Flug verläuft problemlos. Erst wenige Minuten vor der Landung wird der Patient unruhig. Auf Nachfrage des Arztes sagt er leise, ihm sei schlecht. Der Arzt reicht ihm eine Tüte und injiziert ein Medikament, um das Übelkeitsgefühl zu bekämpfen. Das gelingt, die Tüte bleibt unbenutzt. Schliesslich entschuldigt sich der Patient (er trägt wie alle einen Kopfhörer mit Mikrofon) für die Umstände. Die Crew ist gerührt. Dafür sind sie doch da.

300 Liter Kerosin auf eine Flugstunde

Nach gut 30 Minuten Flug über das Freiamt und das Bernbiet landet der Heli sicher auf dem Dach des Inselspitals. Auch hier sind die Wege vom Landeplatz aus lang. Weil man erst Dutzend Meter draussen unterwegs ist, wird der Patient erst sorgfältig zugedeckt, damit er warm hat. Niemand muss die Crew abholen, sie weiss, wo die Intensivstation ist. Dort findet dasselbe Prozedere wie vorher in Zürich statt, einfach umgekehrt. Alles will sehr genau gemacht sein, so dauert es seine Zeit. Mittlerweile ist es früher Nachmittag. Man wünscht dem Patienten von Herzen alles Gute. Ob man sich später nach seinem Befinden erkundigen dürfe? Man darf. Dann desinfiziert die Crew die benutzten Geräte und es geht wieder los. Vorerst aber nur bis Bern-Belp. Bei der dortigen Rega-Basis wird aufgetankt. Auf eine Flugstunde verbraucht der Heli nämlich 300 Liter Kerosin.

Die Rega fliegt im Aargau jährlich über 100 Einsätze

Zurück in Dübendorf kommen wir auf das Thema «Rettungswinde». Das führt zu einer Diskussion. Denn die Rega- Helikopter fliegen im Aargau zwar jährlich immer noch mehr als 100 Einsätze, werden aber nur aufgeboten, wenn der im Birrfeld stationierte Rettungsheli- kopter (der «gelbe Heli») der Alpine Air Ambulance (AAA) nicht verfügbar ist oder nicht über die geeignete Ausrüstung verfügt. Wenn es um eine Rettung im Aargau etwa auf der Lägern geht, wo jemand mit der Winde gerettet werden muss, oder wenn medizinisches Spezialgerät wie etwa ein Transportinkubator für Frühchen gefragt ist, kommt die Rega. «Die Rega ist im Aargau oft Lückenbüsser», sagt Hörhager.