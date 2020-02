Jede ist einzigartig: Das sind die schönsten Kennenlern-Geschichten unserer Leser

Wir haben unsere Leserinnen und Leser gefragt: Wie haben Sie Ihr Liebesglück gefunden? Uns haben rührende, schicksalhafte und witzige Geschichten erreicht, die wir am Tag der Liebe an dieser Stelle gerne mit Ihnen teilen. Was alle Kennenlern-Geschichten gemeinsam haben? Jede ist einzigartig.