Wir treffen ihn in Baden, seinem Lieblingsort im Aargau. Hier wurde Geschichte geschrieben, von den eidgenössischen Tagsatzungen ab 1531 über die Errichtung der ersten Eisenbahn der Schweiz und die Gründung der heutigen ABB, bis zur Eröffnung des Kinos Radium (heute «Royal»).

Gallati hat Reklame in eigener Sache aber auch nicht speziell nötig, der 53-Jährige ist bekannt: Als Grossrat, als SVP-Fraktionschef, als einer, der kein Blatt vor den Mund nimmt und deswegen polarisiert.

«In Baden ging im Gegensatz zum eher beschaulichen Aarau die Post ab», sagt Gallati. Das sei heute noch so. Zwischen Bahnhof und Post sei die Entwicklung der Mobilität und der 24-Stunden-Gesellschaft sichtbar. Aber auch die Gegenwart: Der Industriestandort, oder, mit der Synagoge, die Stadt der Schweizer Kulturen.

Gallati wohnt in Wohlen, er ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. Aufgewachsen ist er in Waltenschwil, sein Vater war dort 16 Jahre lang Gemeindeammann. «Ich bin so politisiert worden», sagt der 53-Jährige. Mit 16 ist er der FDP beigetreten, später, bei der EWR-Abstimmung 1992, hat er aber gemerkt, dass ihm die SVP mehr entspricht.

Er hat an der Alten Kantonsschule Aarau die Matur gemacht und in Lausanne und Zürich Rechtswissenschaften studiert. Er hätte auch Bauer werden können, sagt Gallati. Als Bub packte er auf dem Hof seines Grossvaters im Freiamt mit an. Stattdessen hat er aber zuerst beim kantonalen Baudepartement gearbeitet und inzwischen besitzt er seit 21 Jahren eine Anwaltskanzlei.

Das Hobby zum Beruf machen

2003 trat Gallati der SVP Wohlen bei, übernahm 2004 das Präsidium der Ortspartei und wurde 2005 in den Einwohnerrat von Wohlen gewählt. Seit 2009 ist er im Grossen Rat, seit vier Jahren als Fraktionschef. In der Kommission Gesundheit und Sozialwesen hat er Einsitz.

Jetzt will Gallati sein Hobby, die Politik, zum Beruf machen und in den Regierungsrat gewählt werden. «Als Regierungsrat hat man im Gegensatz zum Parlamentarier viel mehr Möglichkeiten, etwas zu bewirken», erklärt er seine Motivation. Dass der frei gewordene Sitz jener des Vorstehers Departement Gesundheit und Soziales (DGS) ist, habe ihm den Entscheid für die Kandidatur leichter gemacht.

