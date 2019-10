Jean-Pierre Gallati verpasst das absolute Mehr, nun sucht Mitte-Links eine Strategie gegen ihn

Es kam so, wie es die Umfrage der AZ in Zusammenarbeit mit Sotomo vom September vorhergesagt hatte: SVP-Kandidat Jean-Pierre Gallati hat nach dem ersten Wahlgang im Rennen um den Regierungsratssitz die Nase klar vorne. Ihm auf den Fersen ist Yvonne Feri (SP) vor Jeanine Glarner (FDP).

Chancenlos blieben GLP-Kandidatin Doris Aebi und Grünen-Kandidat Severin Lüscher. Gallati hat das absolute mehr von 50 Prozent plus eine Stimme indes nicht erreicht, der zweite Wahlgang am 24. November ist Tatsache. Dann braucht es kein absolutes Mehr, wer am meisten Stimmen hat, schafft die Wahl.

Für SVP-Präsident Thomas Burgherr ist das nur ein Umweg: «Wie erwartet hat Jean-Pierre Gallati ein Super-Resultat erzielt», stellte er gestern nach der Verkündigung der Resultate im Keller des Grossratsgebäudes zufrieden fest. Es zeige das Vertrauen der Bevölkerung in den Gesundheitspolitiker: «Jean-Pierre Gallati hat sich stets klar und kompetent zu den drängenden gesundheitspolitischen Themen geäussert und so die Wählerinnen und Wähler von sich überzeugt», findet Burgherr. Dass sein Kandidat auch im zweiten Wahlgang antritt, ist also so weit klar.