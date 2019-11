Jean-Pierre Gallati (SVP) neuer Aargauer Regierungsrat – alle Resultate aus den Bezirken

Auf Gallati entfielen 77'462 Stimmen, auf Feri 75'869 Stimmen. Die Wahlbeteiligung betrug 37.38 Prozent. Gallati ist wie Feri am 20. Oktober in den Nationalrat gewählt worden.

Gallati wird sein Amt in Bern zwar antreten, nach der Wintersession aber wieder abgeben. Seinen Amtsantritt in der Aargauer Kantonsregierung werde er mit seinen vier Regierungskollegen besprechen, sagte er am Sonntag.