Jean-Pierre Gallati: «Rational gesehen bringt eine Maskenpflicht in Geschäften nichts»

Die Verfassung der DDR steht immer noch am gleichen Ort am Fenster von Jean-Pierre Gallatis Büro wie vor 20 Wochen, als der neue Gesundheitsdirektor der AZ das erste Interview im Amt gab. Das kleine graue Kommunistenwerk sticht heraus unter den Büchern vor allem über den Aargau. Er habe dieses zur Abschreckung aufgestellt, erklärte Gallati damals Mitte März. Diesmal lenkt er die Aufmerksamkeit auf einen Stapel frisch gedruckter Festschriften «100 Jahre SVP Aargau». «Nehmen Sie ruhig ein paar mit», sagt Gallati, bevor wir das Interview starten.

Das schon, aber dort, wo unter dem Strich keine Infektionen in der Statistik erscheinen, ist sicher nicht die Hauptquelle zu suchen. Die Hauptquellen sind Clubs, Grossveranstaltungen und Risikoländer, vor allem im Balkan. Man muss dort handeln, wo man die Probleme hat. Im ÖV haben wir keine.

Seit Mai machen wir die Statistiken und befragen Tausende. In den Schulen hatten wir seither im Aargau drei Ansteckungen, in den Verkaufsgeschäften null, im ÖV null.

Ja. Ich ziehe sie an, weil es Pflicht ist. Tatsache ist, dass wir im Aargau bisher keine einzige Ansteckung hatten im ÖV.

Nach der Statistik-Panne beim BAG stellte sich heraus, dass die Clubs kein grosser Ansteckungsherd sind. Sie haben im Aargau Anfang Juli eine 100er-Grenze für Clubs eingeführt, was für einige die Schliessung bedeutete. Im Nachhinein: War das übers Ziel hinausgeschossen?

Am Anfang passierte nachweislich ein grosser Anteil der Ansteckungen in Clubs und Bars, auch in unserem Kanton. Wenn es dort jetzt weniger sind, vielleicht ja auch, weil die Massnahmen greifen. Wobei wir ehrlich gesagt zu wenig Daten haben, um das zu belegen.

Der Bund empfiehlt den Kantonen, Maskenpflicht auch in Läden einzuführen. Warum macht der Aargau da nicht mit?

Der Bund hat mehrere Dinge empfohlen: Sektoren bei Veranstaltungen. Hat der Aargau schon vorher gemacht. Zweitens, Clubs auf 100 Gäste beschränken, haben wir gemacht. Und als dritter Punkt Masken in Läden. Weil es bisher null Ansteckungen gab bei uns, brauchen wir das nicht. Die Leute sind in Läden nie länger als 15 Minuten nahe zusammen, darum gibt es keine Ansteckungen. Rational gesehen gibt es deshalb keine Veranlassung, eine Maskenpflicht in Verkaufsgeschäften einzuführen.

Infektiologen an den Kantonsspitälern sehen das anders: Maskenpflicht tue niemandem weh und könne ein Beitrag sein, Ansteckungen zu vermeiden. Liegen die Mediziner falsch?

In Läden nützt es einfach nichts, weil dort kein Problem vorhanden ist. Aber klar, sobald dort gehäuft Ansteckungen registriert würden, kann man Massnahmen ergreifen.