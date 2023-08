Jassturnier Jetzt anmelden für den Zeitungsjass: Wir suchen die beste Jasserin oder den besten Jasser der Nordwestschweiz Beim Zeitungsjass Nordwestschweiz wird in den nächsten Monaten die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Jasskönig Paul Dietschi gesucht. Ab dem 12. September werden fünf Qualifikationsturniere ausgetragen, am 2. Dezember findet der Final statt. Ab sofort können Sie sich für den Zeitungsjass Nordwestschweiz anmelden.

Jassen macht Spass und es winken tolle Preise: Wer holt sich den Titel beim Zeitungsjass Nordwestschweiz? Bild: Valentin Hehli

Zum ersten Mal wurde letztes Jahr der Jasskönig Nordwestschweiz erkoren. Beim Final­ im Dezember 2022 in Egerkingen holte sich Paul Dietschi den Titel. Der Jasskönig aus Winznau SO machte 4280 Punkte und stand damit zuoberst auf dem kantonsübergreifenden Podest. Den zweiten Rang belegte Kurt Stäuble aus Niederrohrdorf AG mit 4228 Punkten, Dritter wurde Markus Probst aus Reigoldswil BL mit 4213 Zählern.

Ein Teilnehmer aus Solothurn, ein Jasser aus dem Aargauer und ein Vertreter von Baselland freuten sich über die Spitzenplätze – es war ein Sinnbild für den ersten Jasskönig Nordwestschweiz. Doch das ist Vergangenheit, das nächste überkantonale Jassturnier steht bereits an: Unter dem neuen Namen «Zeitungsjass Nordwestschweiz», aber mit dem gleichen Konzept wie letztes Jahr wird auch 2023 die beste Jasserin oder der beste Jasser aus den vier Kantonen Aargau, Baselland, Basel-Stadt und Solothurn gesucht.

Einzelschieber mit zugelosten Partnern

Ab dem 12. September können sich die besten Jasserinnen und Jasser der ganzen Region an fünf Standorten (2× Aargau, 1× Basel-Stadt, 1× Baselland, 1× Solothurn) für das Finalturnier vom 2. Dezember auf dem Schloss Falkenstein in Niedergösgen SO qualifizieren. Gespielt wird ein Einzelschieber (ohne Stöck/Wyys) mit vier Passen à jeweils 12 Spiele ohne Streichresultat und mit zugelosten Partnern.

Das Podest beim Jasskönig Nordwestschweiz 2022: Kurt Stäuble aus Niederrohrdorf auf dem 2. Platz, Paul Dietschi aus Winznau auf dem 1. Platz, Markus Probst aus Reigoldswil auf dem 3. Platz (von links). Bild: Valentin Hehli

Die zwölf besten Spielerinnen und Spieler pro Turnierort sind für den Final qualifiziert. Bei der Anmeldung für ein Qualifikationsturnier kann man angeben, ob man ­lieber mit deutschen oder französischen Karten jasst. Am Final­tag wird vor Spielbeginn entschieden, mit welchen Karten gejasst wird. Die Anmeldung für ein Qualifikationsturnier erfolgt online.

Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt

Anmeldeschluss ist jeweils eine Woche vor dem Qualifikationsturnier. Die Zahl der Plätze ist begrenzt, die Anmeldungen für die Turniere werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Die Teilnahme an mehreren Qualifikationsturnieren ist nicht möglich. Und das sind die Termine für den Zeitungsjass Nordwestschweiz:

Dienstag, 12. September, Aeschbachhalle, Aarau AG

Freitag, 22. September, Radisson Blu, Basel BS

Samstag, 7. Oktober, Restaurant Hirschen, Bünzen AG

Donnerstag, 19. Oktober, Bad Bubendorf, Bubendorf BL

Freitag, 10. November, Kantine Attisholz, Riedholz SO

Samstag, 2. Dezember, Schloss Falkenstein, Niedergösgen SO (Finalturnier)

Die Teilnahmegebühr von 25 Franken ist direkt vor Ort am Qualifikationsturnier zu bezahlen. Der Ablauf je Qualifikationsturnier sieht so aus: Werktags: 18.15 bis 18.55 Uhr Registrierung und Standblattausgabe, 19.00 Uhr Jassbeginn. Samstags: 12.45 bis 13.25 Uhr Registrierung und Standblattausgabe, 13.30 Uhr Jassbeginn. Das Finalturnier beginnt bereits morgens um 10 Uhr.

Auf die Siegerin oder den Sieger beim Zeitungsjass Nordwestschweiz wartet als Hauptpreis ein Luxus-Wellnessaufenthalt im Solbad-Hotel Sigriswil. Alle weiteren Teilnehmenden am Finalturnier erhalten einen attraktiven Preis. Für die Siegerinnen und Sieger der fünf Qualifikationsturniere gibt es jeweils einen Tagespreis im Wert von rund 300 Franken, dazu kommen weitere attraktive Preise für die Teilnehmenden auf den Rängen zwei bis sechs.

Qualifikation später auch online möglich

Später kann man auch im Internet beliebig oft gegen den Computer jassen und sich auf diesem Weg online für das Finalturnier beim Zeitungsjass Nordwestschweiz qualifizieren. Hier qualifizieren sich ebenfalls die zwölf besten Jasserinnen und Jasser direkt für den Final.

Eine Teilnahmegebühr wird bei der Onlinequalifikation nicht verrechnet. Alle Details werden später in der Aargauer Zeitung, der bz – Zeitung für die Region Basel, der Solothurner Zeitung und der Limmattaler Zeitung sowie online publiziert.

Der Jasskönig des letzten Jahres ist erneut dabei

Auch der letztjährige Jasskönig ist beim Zeitungsjass Nordwestschweiz dabei und versucht, seinen Titel zu verteidigen. Paul Dietschi tritt beim ersten Qualifikationsturnier am 12. September in der AHA-Aeschbachhalle in Aarau an.

Paul Dietschi aus Winznau holte sich 2022 den Titel als Jasskönig Nordwestschweiz - nun steigt er beim Qualifikationsturnier am 12. September in Aarau beim Zeitungsjass ein. Bild: Valentin Hehli

Nach seinem Sieg im Dezember 2022 brachte er seine Einstellung zum Jassen im Interview perfekt auf den Punkt: «Ich bin schon ein guter Jasser, aber ich jasse zum Plausch. Es war sehr schön, hier zu spielen: Wir haben nicht nur Karten, sondern auch Sprüche geklopft.»