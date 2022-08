Jassturnier Der Jasskönig erobert die ganze Nordwestschweiz – jetzt anmelden für die Qualifikationsturniere Zum ersten Mal findet unser grosses Jassturnier grenzüberschreitend statt: Ab dem 8. September wird an sechs Standorten in den Kantonen Aargau, Solothurn, Basel-Stadt und Basel-Land der Jasskönig Nordwestschweiz 2022 erkoren.

Einen König ausgespielt, zwei weitere in den Händen – das muss aber nicht zwingend zum Jasskönig reichen. Chris Iseli

Schon dreimal kürte die Aargauer Zeitung den AZ-Jasskönig – gejasst wurde im Jahr 2017 auf Schlössern, 2018 bei Weinbauern und 2019 in Restaurants. Thomas Hollinger aus Wil holte sich die Krone bei der Premiere, im Jahr 2018 siegte Manfred ­Zobrist aus Seon, und 2019 wurde schliesslich Franz Furrer aus Muri zum Jasskönig gekrönt.

Auch die bz – Zeitung für die Region Basel hat in Zusammenarbeit mit Baselland Tourismus zweimal den Jass­könig gesucht. Denise Fankhauser aus Basel gewann das Finale im Jahr 2019 und wurde Jasskönigin, bei der ersten Austragung 2018 siegte Dieter Faller aus Arlesheim.

Erstmals auch Jasskönig-Turniere in Solothurn

Noch keine Jasskönig-Tradition gibt es bisher im Kanton Solothurn – dies hätte sich im Jahr 2020 ändern sollen, aber die Coronapandemie machte Jassturniere in den letzten beiden Jahren unmöglich. Doch nun erobert der Jasskönig die ganze Nordwestschweiz: Ab dem 8. September können sich die besten Jasserinnen und Jasser der Region an fünf Standorten (2× Aargau, 1× Basel-Stadt, 1× Basel-Land, 1× Solothurn) für das Finalturnier vom 3. Dezember in Egerkingen qualifizieren.

Gespielt wird Einzelschieber mit vier Passen à zwölf Spiele mit zuge­losten Partnern. Die zwölf besten Jasserinnen und Jasser pro Turnierort sind für den Final qualifiziert. Bei der Anmeldung für ein Qualifikationsturnier kann man angeben, ob man mit deutschen oder französischen Karten jasst. Am Finaltag wird vor Spielbeginn entschieden, mit welchen Karten gejasst wird. Die Anmeldung für ein Qualifikationsturnier erfolgt online.

Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt

Anmeldeschluss ist eine Woche vor dem Qualifikationsturnier. Die Zahl der Plätze ist begrenzt, die Anmeldungen für die Turniere werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Die Teilnahme an mehreren Qualifikationsturnieren ist nicht möglich.

Das sind die Termine der Jasskönig-Turniere: Donnerstag, 8. September, Hotel Hofmatt, Münchenstein BL

Donnerstag, 15. September, Restaurant Löwen, Boswil AG

Donnerstag, 13. Oktober, Restaurant Rössli, Oensingen SO

Freitag, 28. Oktober, Halle 7, Basel

Dienstag, 15. November, Au Premier, Baden AG

Samstag, 3. Dezember, Gasthof Kreuz, Egerkingen SO (Final)

Die Teilnahmegebühr von 25 Franken ist jeweils direkt vor Ort am Qualifikationsturnier zu bezahlen. Zeitlicher Ablauf je Turnier: 18.15 bis 18.55 Uhr Registrierung und Standblattausgabe, 19 bis ca 22.45 Uhr Jassturnier, ca. 23 Uhr Bekanntgabe der Gewinnerinnen und Gewinner sowie Vergabe der Preise.

Auf den ersten Jasskönig oder die erste Jasskönigin der Nordwestschweiz wartet als Hauptpreis ein Luxus-Wellnessaufenthalt im Solbad-Hotel Sigriswil. Alle weiteren Teilnehmenden am Finalturnier erhalten einen attraktiven Preis. Für die Siegerinnen und Sieger der fünf Qualifikationsturniere gibt es jeweils einen Tagespreis im Wert von rund 200 Franken, dazu gibt es weitere Preise für die Teilnehmenden auf den Rängen zwei bis sechs.

Qualifikation ab September auch online möglich

Ab dem 1. September kann man zum ersten Mal auch im Internet beliebig oft gegen den Computer jassen und sich damit online für das Finalturnier um den Jasskönig Nordwestschweiz qualifizieren. Hier qualifizieren sich ebenfalls die zwölf besten Jasserinnen und Jasser direkt für den Final.

Eine Teilnahmegebühr wird bei der Onlinequalifikation nicht verrechnet. Alle Details zur Onlinequalifikation werden später in der Aargauer Zeitung, der bz – Zeitung für die Region Basel und in der Solothurner Zeitung publiziert.