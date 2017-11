In einem Land wie der Schweiz zu wohnen ist ohne Frage ein Privileg. Jasmin Häfeli ist sich dessen bewusst. Dass sie schon so viel sehen konnte von der Welt, hält sie für etwas vom Besten in ihrem Leben.

«Ich reise sehr gern», sagt sie. Und eben so gern kommt sie wieder heim: «Es ist so schön, wenn man wirklich irgendwo zuhause ist und wieder zurück komme kann.» Ein Privileg eben.

