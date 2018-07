Während einer Stunde und 43 Minuten (Beginn 21.30 Uhr, Höhepunkt 22.22 Uhr, Ende 23.13 Uhr) wird der Mond im Schatten der Erde verschwinden. Der Mond wird in dieser Zeit als kupferfarbene Scheibe zu erkennen sein. Der rötliche Farbton wird durch das besonders gebrochene Sonnenlicht erzeugt; das langwellige rote Licht wird in der Erdatmosphäre stärker gebrochen als etwa das blaue und wird so direkt in den Schattenkegel und damit auf den Vollmond gelenkt. So entsteht der «Blutmond».

Doch nicht nur der Mond spielt in dieser Nacht eine aussergewöhnliche Rolle, sondern auch die vier eindrücklichsten und hellsten Planeten: So wird Mars zeitgleich der Erde so nah stehen wie erst im Jahr 2082 wieder. Gut beobachten lassen sich auch Saturn, Jupiter und Venus.