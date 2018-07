Grosses Glück im Unglück

So hoch eine Schadenssumme in dreistelliger Millionenhöhe auch klingen mag, umso glücklicher und erstaunlicher scheint die Tatsache, dass es nach einem Ereignis von solchem Ausmass weder Tote noch Verletzte zu beklagen gab. Man habe einfach «Schwein gehabt», bilanzieren die meisten. Heinz Häfliger, Kommandant des Zivilschutzes der Region Zofingen, ist davon überzeugt, dass das Unwetter einen deutlich tragischeren Verlauf hätte nehmen können. Er verweist dabei auf die komplett zerstörte Militärunterkunft Rosengarten in Zofingen, welche glücklicherweise unbesetzt war. Nur eine Woche später hätten Jugendliche vom Basketballcamp in der Unterkunft gewohnt. «Ich kann nicht mit guten Gewissen sagen, dass sie es alle rechtzeitig aus dem Gebäude geschafft hätten», sagt Häfliger. Man habe bereits zum zweiten Mal bei einem Unwetter Glück im Unglück gehabt. Der Sturm im Jahr 2011 kam in der Nacht, sodass nur wenige Fahrzeuge auf den Strassen unterwegs waren.

Fragt man bei den Beteiligten nach, was bei der Bewältigung dieses Unwetter auf der Seite der Einsatzkräfte besonders gut funktioniert habe, wird fast einstimmig die gute Zusammenarbeit zwischen den Blaulichtorganisationen, dem Zivilschutz und dem Regionalen Führungsorgan genannt. Die Koordination sei gut gewesen. Die Strukturen hätten sich als tauglich erwiesen. Auch der Bottenwiler Gemeindeammann Heinz Gerber sieht das so. Enttäuscht ist er hingegen von der Zusammenarbeit mit den kantonalen Stellen, welche strukturierter hätte sein können. «Und auch vom Regierungsrat hätte ich mir etwas mehr Rückendeckung in Form von Präsenz erhofft», ergänzt er. Dass ein solches Ereignis auch Geschichten mit einem faden Beigeschmack hervorruft, ist fast unvermeidbar. Familien verlieren ihr Hab und Gut. Die Existenz kleiner Unternehmen steht auf dem Spiel. Bewohner können monatelang nicht in ihre Häuser zurückkehren. Und die Armee sollte eigentlich in Bottenwil die Hänge sichern, lässt aber bis Anfang 2018 auf sich warten. Zivilschutzkommandant Heinz Häfliger hat kurz nach dem Unwetter Probleme mit einigen Arbeitgebern, welche kein Verständnis dafür haben, dass ihre Angestellten für den Zivilschutz bei den Aufräumarbeiten helfen müssen. Einige drohen ihren Leuten gar mit der Kündigung. Häfliger entlässt ein paar Angehörige vorzeitig, um ihnen Ärger zu ersparen. «Doch das war natürlich unschön», erinnert er sich. Als Konsequenz darauf verteilt der Zivilschutz heute schon bei der Vororientierung ihren Angehörigen ein Merkblatt mit Rechten und Pflichten zu Händen der Arbeitgeber.

Illegale Kündigung?

Eine Woche nach dem Unwetter erfolgt ein Aufschrei in der Region. Ein Feuerwehrmann aus Uerkheim soll von seinem Arbeitgeber die Kündigung erhalten haben, nachdem er nach dem strengen Einsatzwochenende am Montag übermüdet zur Arbeit erschien und sich einen Tag freinehmen wollte, um seiner Familie beim Aufräumen zu helfen. «Diese Kündigung ist illegal!», meldet Radio Argovia in der Meinung, einen Riesenskandal aufgedeckt zu haben. Vielmehr ist es ein laues Lüftchen, das durch das Sommerloch weht. Es stellt sich heraus, dass sich der damals 21-Jährige noch in der Probezeit befand. Während eines vereinbarten Termins mit seinem Kommandanten und einem Tele-M1-Reporter versteckt er sich. Später räumt er an einem runden Tisch ein, dass die Kündigung nichts mit dem Unwetter zu tun hatte.

Schaut man sich ein Jahr nach dem Ereignis in der Region um, sind kaum mehr Spuren des Unwetters sichtbar. «Nur in den Landwirtschaftszonen der Stadt Zofingen gibt es vereinzelt noch Auswaschungen auf Strassen und Waldwegen», sagt Hans-Ruedi Hottiger. Die Stadt sei seit dem Unwetter laufend daran, abzuklären, bei welchen Gewässern zu wenig Kapazität vorhanden ist und wie man mit der Tatsache umgehen solle, dass in der Zukunft mit mehr Unwettern dieser Intensität gerechnet werden muss. Wenn Bottenwils Gemeindeammann Heinz Gerber am Sonntag von seinen Ferien zurückkehrt, wird er sich mit Sicherheit daran erinnern, was an diesem Tag vor genau einem Jahr passierte. «Das Ereignis ist noch präsent, wie wenn es gestern gewesen wäre. Wenn es gewittert, kommt alles wieder hoch.» Yvo Laib, Chef des RFO Suhrental-Uerkental, geht es genauso: «Ich hoffe einfach, dass es am Sonntag kein Gewitter gibt.» Und trotz aller Schreckensbilder gibt es sie trotzdem, die schönen Erinnerungen beim Zofinger Stadtammann Hans-Ruedi Hottiger: «Wenn man beobachtet, wie unsere Gesellschaft immer egoistischer wird, bin ich umso positiver überrascht von der Solidarität in der Zofinger Bevölkerung. Man ist bereit, einander zu helfen. In Zofingen hat man diesen Test mehr als nur bestanden – auch mental.»

