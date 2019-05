Zum Gedenken an das Hochwasser vor 25 Jahren wird in der Schreinerei Barfuss am Wynaweg 8 in Oberkulm am Sonntag um 10, 11 und 12 Uhr ein Film aus privatem und SRF-Material gezeigt. Die ehemalige Frau Gemeindeammann Katharina Steiner hält ein Kurzreferat, in der Festwirtschaft gibt es im Anschluss Wurst, Bier und Zeit für «Gedankenaustausch».