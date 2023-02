Jahreszahlen Ein stabiles Schiff auf Kurs: Rekordgewinn der Aargauischen Kantonalbank bringt mehr als 100 Millionen für den Kanton Mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Gewinn: Die Aargauische Kantonalbank (AKB) hat ihre Jahreszahlen veröffentlicht – und Grund zur Freude.

Bankratspräsident Kurt Bobst und AKB-Direktor Dieter Widmer präsentieren sonnige Zahlen. Sandra Ardizzone

2022 war für die Aargauische Kantonalbank (AKB) ein erfolgreiches Geschäftsjahr mit Bestmarken. An der Medienkonferenz im Home Barista in Aarau präsentierten CEO Dieter Widmer und der seit Januar neue Bankratspräsident Kurt Bobst die Zahlen: Zum ersten Mal bedient die AKB mehr als 240'000 Kunden und erzielt einen Reingewinn von 179 Millionen Franken.

Damit führe die AKB ihre langjährige Erfolgsgeschichte weiter, gestützt auf das stabile Hypothekargeschäft und das KMU-Geflecht des Kantons. Letztes Jahr konnte die Zinswende dem Ergebnis zusätzlich Schub verleihen. Mit einem Cost-Income-Ratio von 49 Prozent sei die Bank zudem bestens finanziell aufgestellt.

Mehr als 100 Millionen für den Kanton

Markus Dieth, Vorsteher Departement Finanzen und Ressourcen, freut sich über die guten Resultate der AKB. Severin Bigler

Der Kanton dürfte sich dieses Jahr angesichts der ausbleibenden Gewinnausschüttungen der Nationalbank umso mehr über die guten Ergebnisse der AKB freuen. Tatsächlich beantragt der Bankrat der Kantonalbank eine Gewinnablieferung von 92 Millionen Franken an den Kanton – letztes Jahr waren es zwei Millionen weniger. Dazu kommt die Abgeltung der Staatsgarantie (11,9 Millionen Franken), was eine um 2,8 Millionen Franken erhöhte Gesamtentschädigung ausmacht (bei einer Gesamtsumme von 103,9 Millionen Franken).

Finanzdirektor Markus Dieth sagt erfreut: «Zählt man die Steuern, welche die AKB an ihren Standorten bezahlt hat, dazu, hat die öffentliche Hand im letzten Jahrzehnt von über einer Milliarde Franken Einnahmen profitiert. Die AKB ist damit eine der stärksten Beteiligung des Kantons.»

Reingewinn der AKB und Ausschüttung an den Kanton In Millionen Franken Reingewinn Gewinnablieferung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jahr 0 50 100 150

Seit 2018 hat die AKB dem Kanton weniger Geld ausgeschüttet, dafür hat sie freiwillig Reserven aufgebaut. Im Rahmen von Basel III (Eigenkapitalvorschriften, die vom Ausschuss für Bankenaufsicht mit Sitz in Basel vorgegeben werden) sind nämlich Erhöhungen der Eigenmittelanforderungen vorgesehen. Wenn diese tiefer ausfallen als die angelegten Reserven, werden sie dem Kanton ausgeschüttet. 2020 legte die AKB zusätzlich Reserven aufgrund der Pandemie an.

Stabiles Hypothekargeschäft dank hoher Nachfrage

Die bedeutendste Position der Bank bleibt das Hypothekengeschäft. Die weiterhin steigenden Immobilienpreise und die hohe Nachfrage kommen der AKB zugute: +4,1 Prozent, also eine Erhöhung um praktisch eine Milliarde Franken.

Das Ende der Negativzinsen befeuerte die Zinseinnahmen aus Saron-Hypotheken. Gleichzeitig bedeutet das aber auch höhere Kosten bei den Spar- und Vorsorgegeldern, weil die Zinsen auf Sparkonten nun positiv sind (+0,5 Prozent). Die steigenden Risiken in der Wirtschaftsentwicklung veranlassen die Bank, die Risikovorsorge zu erhöhen. Trotzdem verbucht das Zinsgeschäft ein Wachstum von 5,5 Millionen Franken, +1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Covid-Kredite sind kaum noch gefragt

Die AKB gewährte Covid-Kredite in der Höhe von 300 Millionen Franken. 2022 hat das Volumen abgenommen. Es wurden 712 Kredite weniger vergeben, während zahlreiche Firmen ihre Beanspruchungen zurückzahlten. Die Zahl ging auch wegen Konkursen um 12,5 Millionen Franken zurück – allerdings hat die AKB das Geld nicht etwa verloren, weil diese Kredite vom Bund gesichert sind. Die Bank nahm dabei null Risiko in Kauf – aber auch null Zins, wie CEO Dieter Widmer hervorhebt.

In Zeiten der Digitalisierung des Bankgeschäftes habe die AKB ihre E-Banking-Möglichkeiten erweitert, erklärt Widmer. Trotzdem halte die AKB an den 32 Standorten fest, hätten diese doch allesamt schwarze Zahlen geschrieben.

Strategie: Den Kurs halten!

Dass die AKB ein stabiles Schiff ist, das eigentlich nur den Kurs halten muss, beweist die Aussage des neuen Bankratspräsidenten Kurt Bobst, der sich gegenüber der AZ zur mittelfristigen Strategie der Bank äussert. Die AKB befindet sich nämlich in der Mitte der Strategieperiode 2021–2024. Weitergehen will Bobst mit den drei «Visionen» der Bank: «persönlich, smart, nachhaltig». Man will also die persönliche Beratung der Kundinnen und Kunden weiterhin ins Zentrum der Bank setzen, Prozesse durch Digitalisierung optimieren, und nachhaltige Anlagen fördern.